Определены победители Республиканской олимпиады для учеников сельских школ

Фото: Минпросвещения

В заключительном этапе приняли участие 486 школьников, из них 221 стали призерами. Это школьники из самых отдаленных уголков нашей страны.

В церемонии награждения принял участие председатель Комитета среднего образования Каныбек Бекболатов.

«Вот уже второй год подряд Министерством просвещения проводится республиканская олимпиада для выявления талантливых и высокомотивированных сельских школьников. Если в прошлом году на первый этап зарегистрировались 78 000 участников, то в этом году их число превысило 113 000. Это свидетельствует о растущем интересе к интеллектуальным соревнованиям и о высоком статусе олимпиады. Поздравляю вас с успехом и желаю новых достижений на вашем образовательном пути!» — отметил председатель комитета.

Дипломы в номинации «Самый юный участник олимпиады» получили шестиклассники Имран Кусанов из Павлодарской области и Төре Балтабаев из Кызылординской области, которые решали задания за 9 класс.

Всего на олимпиаде разыграли 221 медаль: 117 бронзовых, 62 серебряных и 42 золотых. Республиканская олимпиада для учащихся сельских школ проходит в три этапа по 13 предметам естественно-математического и общественно-гуманитарного направлений. В школьном этапе участвовали 99 264 учащихся, из которых 53 593 прошли на районный этап. В областном этапе соревновались 12 000 школьников, а в финал вышли около 1 000 участников. Из них 486 приняли участие в олимпиаде по естественно-математическому направлению, а 450 будут участвовать в олимпиаде по общественно-гуманитарным предметам, которая пройдет с 10 по 14 декабря в Астане.

Дипломами I степени в номинации «Лучшая олимпийская команда» награждены сборные команды Кызылординской, Туркестанской и Мангистауской областей. Победителям вручены 8 ректорских грантов ведущих вузов страны: 6 грантов от SDU и 2 гранта от Международного университета имени Яссауи.

Кроме того, всем учащимся 9-10 классов, получившим дипломы I степени по математике, физике и информатике, предоставлены гранты в Республиканскую физико-математическую школу города Алматы на обучение в 2025-2026 учебном году. Напомним, что все участники заключительного этапа зачислены в республиканскую заочную школу «Дарын» для подготовки к следующим интеллектуальным соревнованиям. Также обладатели дипломов I степени примут участие в заключительном этапе республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам, который состоится в марте 2025 года.