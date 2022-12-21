Определены штрафы и тюремные сроки для врачей за вред здоровью и смерть пациента

Мажилис , Здравоохранение
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам здравоохранения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как отметила министр здравоохранения Ажар Гиният, законопроектом предлагается снизить размер штрафа и срок ареста за неумышленное причинение среднего и тяжелого вреда здоровью, при тяжелом вреде здоровья или смерти пациента лишение свободы заменить на ограничение свободы с пересмотром сроков наказаний.

Также законопроектом предусматривается смягчение мер наказания, предусмотренных статьей 317 Уголовного кодекса «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».

Так, при причинении средней тяжести вреда человеку предлагается снижение штрафа с 200 до 100 месячных расчётных показателей, уменьшение общественных работ со 180 до 100 часов, смягчение ареста с 50 до 30 суток.

При причинении тяжкого вреда человеку предлагается снизить штраф с 3000 до 2000 месячных расчётных показателей, а также снижение ограничения свободы с 3 до 2 лет, смягчение лишения свободы за деяния, повлекшие за собой смерть человека, с 5 до 4 лет.

В случае смерти двух и более лиц предлагается введение срока до 6 лет, а также введение наказания в виде ограничения свободы за деяния, повлекшие за собой смерть человека, до 4 лет, двух и более лиц – до 6 лет, заражение другого лица ВИЧ – до 5 лет.

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