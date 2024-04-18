Опубликованы эскизы формы казахстанских спортсменов на Олимпиаду в Париже

Министерство туризма и спорта представило в своем телеграм-канале эскизы, победившие в конкурсе дизайна формы сборной Казахстана к Олимпиаде в Париже, передает Kazpravda.kz

Фото: Министерство туризма и спорта

Как сообщалось ранее, определены победители в трех номинациях: «Спортивная форма», «Торжественная спортивная форма», «Спортивная форма для знаменосцев».



Комиссия состояла из 18 человек - представителей Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Национального олимпийского комитета, Союза спортсменов Казахстана, СМИ и действующих спортсменов.