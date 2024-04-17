Кто победил в конкурсе на лучший дизайн формы спортсменов на ОИ-2024 в Париже

Завершился конкурс на определение дизайна формы сборной Казахстана к Олимпиаде в Париже, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта
Решением комиссии в трех номинациях определены следующие победители: «Спортивная форма» - ИП Health&Sport; «Торжественная спортивная форма» - ТОО «Эксклюзив студио»; «Спортивная форма для знаменосцев» - ТОО «Эксклюзив студио».
В пресс-службе ведомства напомнили, что свои материалы направили 15 претендентов. 16-17 апреля эскизы рассматривались рабочей комиссией.
Комиссия состояла из 18 человек - представителей Комитета по делам спорта и физической культуры, Национального олимпийского комитета, Союза спортсменов Казахстана, СМИ, действующих спортсменов. Среди них - Елдос Сметов, Азамат Даулетбеков, Жамиля Бакбергенова, Ольга Рыпакова, Абиба Абужакынова, Анна Алябьева, Нурбек Оралбай, Нурсултан Турсынов.
Голосование проходило офлайн и онлайн.
В министерстве отметили, что выбранные эскизы учитывают замечания общественности, спортивная одежда отвечает высоким требованиям.