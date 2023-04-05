Опубликованы номера телефонов для жалоб на заправки, не продающие ГСМ

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана отреагировало на участившиеся факты ограничения продажи горюче-смазочных материалов (ГСМ) на автозаправочных станциях (АЗС) в регионах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

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Государственные органы ежедневно мониторят отпуск нефтепродуктов на АЗС и базах хранения. А территориальные органы антимонопольного ведомства изучают случаи ограничения продажи ГСМ.

«Предпринимательский кодекс запрещает согласованные действия участников рынка и действия доминирующих компаний по необоснованному отказу в реализации товара.

Независимо от планируемого повышения цен субъекты предпринимательства при наличии ГСМ обязаны своевременно реализовывать по установленным ценам.

При увеличении объемов остатков и ограничениях реализации ГСМ в отношении недобросовестных предпринимателей будут приняты меры реагирования», – предупредили в АЗРК.

Агентство призвало предпринимателей соблюдать требования конкурентного законодательства, напоминая, что его нарушение грозит штрафом до 5% от дохода компании.

«Также просим граждан в случаях отказа в продаже ГСМ обращаться в территориальные подразделения агентства, а при превышении установленных цен – в территориальные подразделения Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики.

Напомним, Казахстан планирует повысить цену на бензин и дизтопливо.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов разъяснил необходимость этого непопулярного решения и рассказал о планах по ужесточению ответственности за незаконный вывоз ГСМ за границу.