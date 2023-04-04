Стало известно, какими будут цены на топливо

Правительство, Экономика, Энергетика
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Проект постановления Правительства, устанавливающий предельные цены на топливо, опубликован для обсуждения на портале «Открытые НПА».

Фото: Kazpravda.kz

Правительство РК вынесло на обсуждение проект постановления о внесении изменений в приказ министра энергетики от 19 мая 2015 года № 361 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Согласно проекту, документ устанавливает предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные автозаправочные станции, на которые установлено государственное регулирование цен в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость:

1) бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;

2) бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 205 тенге за литр;

3) дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 450 тенге за литр;

- при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 100 литров в сутки – 295 тенге за литр;

- при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Республике Казахстан в объеме до 300 литров в сутки – 295 тенге за литр».

Вместе тем обсуждается проект постановления Правительства «Об установлении предельных цен на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которое установлено государственное регулирование цен».

Документом предполагается установить предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которую установлено государственное регулирование цен на базисе поставки нефтеперерабатывающего завода, в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость:

1) бензин марки Аи-80 – 93 161 тенге за тонну;

2) бензин марки Аи-92 и Аи-93 –214 584 тенге за тонну;

3) дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 284 350 тенге за тонну.

Кроме того, до 17 апреля продлится обсуждение проекта по временному ценовому госрегулированию на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки на станциях Казахстана. Он предполагает именение цен на газ в некоторых регионах страны.

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