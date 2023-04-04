"Иного пути у нас нет" – премьер о предстоящем повышении цен на ГСМ

Правительство, Экономика, Энергетика
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Как отметил глава Правительства, казахстанское дешевое топливо работает на экономику соседних стран в ущерб собственным национальным интересам.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

По итогам заседания Правительства, премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил с заявлением для СМИ и разъяснил ситуацию с предстоящим повышением цен на ГСМ, передает Kazpravda.kz.

«Это непростое решение, но вынужденное. Если сейчас этого не сделать, то уже в ближайшее время мы столкнемся с нехваткой топлива», - подчеркнул он.

Алихан Смаилов отметил, что в Казахстане самый высокий уровень потребления дизельного топлива на душу населения – 370 литров в год. Для примера: в России – 225 литров, Кыргызстане – 98 литров, в Узбекистане – 44 литра. Вместе с тем уровень потребления в РК продолжает расти возрастающими темпами.

«Это связано с ростом объемов вывоза ГСМ в соседние страны транзитным транспортом и в виде «серого» экспорта. При том, что реальное потребление в основных отраслях экономики республики практически не изменилось», - сказал премьер-министр.

По словам главы Правительства, государство принимает все меры для увеличения производства ГСМ. Так, в прошлом году был произведен рекордный объем дизельного топлива – 5,2 млн тонн. В целом за последние 5 лет производство бензина выросло на 70%, дизтоплива – на 33%.

«Наши НПЗ работают на пределе своих мощностей. Однако мы постоянно сталкиваемся с рисками нехватки ГСМ. Основным фактором вывоза и дефицита являются низкие цены на ГСМ в Казахстане. К примеру, в России дизель стоит дороже на 45%, в Кыргызстане – на 64%, в Узбекистане – в 2 раза. В итоге дешевое топливо различными путями перетекает в соседние страны», — отметил он.

Алихан Смаилов сообщил, что в марте потребление ГСМ выросло на 15% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В этой связи, в текущем году республика, если не сократить диспаритет цен, может столкнуться с нехваткой в объеме до 850 тыс. тонн.

«Получается, что наше дешевое топливо работает на экономику соседних стран в ущерб собственным национальным интересам. Поэтому для стабилизации ситуации на рынке ГСМ необходимо снизить ценовую разницу. Это позволит уменьшить отток нефтепродуктов из страны и обеспечить потребности рынка. Иного пути у нас нет», - сказал премьер-министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что сельхозтоваропроизводители полностью обеспечены удешевленным дизтопливом по цене 204 тенге за литр, для них цена не изменится.

«Правительство будет принимать и другие меры для поддержания внутреннего рынка топлива и пресечения любых возможностей нелегального вывоза», - заключил Алихан Смаилов.

 

#цены #рынок #топливо #премьер

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