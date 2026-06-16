«Ордабасы» уходит в отрыв

Спорт,Футбол
Дмитрий Норкин

Возможно, проходящий за океаном чемпионат мира действует столь вдохновляюще, что отечест­венные клубы наконец-то вспомнили: местного зрителя нужно завлекать на трибуны не унылой тактикой, а чистой страстью. И чего стоят сумасшедший по накалу матч в Семее, красивейшие мячи, забитые на «Астана Арена» и на стадионе им. Кобланды-батыра в Актобе!..

фото Юрия Беккера

Безоговорочным триумфатором этого отрезка чемпио­ната Казахстана становится шымкентский «Ордабасы», показывающий красивый, а главное – атакующий футбол. С приходом новых инвесторов южане переживают преображение. Будем откровенны: в прошлых сезонах команду недолюбливали за регулярные провалы в еврокубках. Но в нынешнем году шымкентцы заставили уважать себя даже фанатов соперников. То, как развивают футбол в этом городе – с агрессивным маркетингом, яркой игрой и мощной околофутбольной деятельностью – нужно брать на вооружение по всей стране.

Даже на выезде матчи «Ордабасы» проходят при переполненных трибунах. Тому подтверждение – центральный поединок тура в Семее, где лидер чемпионата хладнокровно разбил местный «Елимай» со счетом 3:1 благодаря точным ударам бразильца Леонардо, ганца Давида Абагны, а также новой казахстанской звезды 19-летнего Жасулана Амира.

А вот алматинский «Кайрат», действующий чемпион страны, на своем поле умудрился упустить важнейшую победу над «Атырау», завершив встречу ничьей 1:1. Алматинцы первыми вышли вперед после точного удара финского полузащитника Яакко Оксанена, но ошибка вратаря Темирлана Анарбекова позволила Айдару Абдулле сравнять счет. Конечно, атырауская дружина крепка, ее возглавляет один из лучших отечественных специалистов Владимир Чебурин, но все же класс игроков несопоставим. Шымкентский лидер теперь опережает алматинцев на 4 очка и имеет матч в запасе.

«Актобе» дома обыграл усть-каменогорский «Алтай» со счетом 2:0 благодаря голам украинского защитника Ивана Ордеца и 17-летнего Виталия Латурнуса. «Астана» на классе переиграла гостивший у нее павлодарский «Иртыш» (2:0). В остальных поединках жезказганский «Улытау» на своем поле переиграл столичный «Женис» 2:1, костанайский «Тобол» сломил петропавловский «Кызылжар» 2:0, талдыкорганский «Жетысу» и кокшетауский «Окжетпес» выдали ничью 2:2, а номинальные гости из кызылординского «Кайсара» одолели актауский «Каспий» со счетом 2:1.

#футбол #чемпионат Казахстана #«Ордабасы»

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