Общество
Оружие со сбитыми номерами проверят на предмет использования в январских событиях – МВД
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев на брифинге в МВД рассказал о работе по поиску похищенного в ходе январских беспорядков оружия, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Мухтар Кожаев сообщил, что в ходе массовых беспорядков в городах Алматы, Талдыкорган и Тараз было похищено служебное и гражданское оружие.

«На сегодня изъято 860 единиц оружия, из них 475 табельного и 379 гражданского», - отметил он.

Так, по его данным, 13 июля в Таразе обнаружили замаскированный схрон, в котором хранился автомат Калашникова, ранее похищенный в департаменте полиции, а также 2 магазина к нему и более 30 боеприпасов.

В этом же городе 19 июля был обнаружен и изъят пистолет Макарова, также ранее похищенный в департаменте полиции.

14 июля в Илийском районе Алматинской области обнаружен замаскированный схрон, где хранился обрез 12 калибра, охотничье ружье в разобранном виде, газовый пистолет, 3 светошумовые и 2 газовые гранаты, а также более 150 патронов.

Буквально на днях, отметил спикер, на окраине Алматы, в горной местности сотрудники полиции обнаружили схрон, в котором находились 22 светозвуковые, слезоточивые и газодымовые гранаты, 2 газовых пистолета, охотничье ружье 12-го калибра, радиостанция и около 500 патронов разного калибра.

«Неустановленным остается местонахождение 2089 единиц похищенного оружия, из них 1282 единицы гражданского оружия, похищенного из оружейных магазинов, 648 единиц табельного огнестрельного оружия и 159 единиц травматических, газовых и сигнальных пистолетов. Работа по их обнаружению продолжается», - сказал представитель МВД.

Вместе с тем, отметил он, полицией дополнительно изъято 1936 единиц оружия, у многих из которых сбиты номера.

«Они сейчас идентифицируются на причастность использования в «январских событиях», - резюмировал Кожаев.

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