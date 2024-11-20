Оснастить Центры для престарелых и лиц с инвалидностью видеокамерами предложил омбудсмен

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Инциденты, связанные с насилием, стали сигналом к необходимости обеспечения дополнительной безопасности граждан, находящихся на постоянном содержании в ЦОССУ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев направил Минтруда рекомендацию о рассмотрении вопроса по установке видеокамер в жилых помещениях Центров оказания специальных социальных услуг (ЦОССУ), передает Kazpravda.kz 

Такой шаг обусловлен повышенной обеспокоенностью случаями жестокого обращения с получателями услуг в учреждениях социального обслуживания.

«Инциденты, связанные с насилием, стали сигналом к необходимости обеспечения дополнительной безопасности граждан, находящихся на постоянном содержании в ЦОССУ. В данных центрах, в зависимости от направления, содержатся люди с инвалидностью, в том числе дети, одинокие престарелые, лица с психоневрологическими заболеваниями», – пояснил Ластаев. 

Установка видеокамер позволит предотвратить нарушения, а также может помочь в оперативном выявлении случаев насилия, суицидальных попыток, агрессивного поведения как со стороны сотрудников, так и самих получателей услуг. Стоит отметить, что эта мера предполагает обязательное ограничение доступа к видеоинформации исключительно для самого узкого круга ответственных сотрудников, чтобы обеспечить конфидециальность данных и гарантировать соблюдение прав на частную жизнь.

«Оснащение жилых помещений камерами – мера непростая, так как она затрагивает права на неприкосновенность частной жизни. Тем не менее, защита жизни и здоровья граждан является приоритетом в данном контексте. Эта инициатива не направлена на ограничение прав людей, напротив, она предполагает обеспечение их безопасности и соблюдение прав на защиту жизни», – подчеркнул Артур Ластаев.

В ответ на рекомендацию Минтруда сообщило о планах по созданию рабочей группы для детальной и всесторонней проработки указанного вопроса. Отмечается, что о результатах решения данного вопроса будет дополнительая информация. 

Ранее в Павлодаре наказали воспитателя, избивавшего детей с инвалидностью.

#безопасность #инвалидность #омбудсмен #видеокамеры

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