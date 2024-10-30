В Павлодаре наказали воспитателя, избивавшего детей с инвалидностью

Факт избиения был выявлен при просмотре видео с камер наблюдения в детском психоневрологическом центре

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Павлодарской области продолжается реализация проекта «Счастливое и безопасное детство», в рамках которого надзорным органом проводится работа по установлению детей, находящихся в «зоне риска», под угрозой насилия и других противоправных деяний, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

В настоящее время прокуроры проверяют обеспечение безопасности несовершеннолетних, пребывающих в организациях, оказывающих специальные социальные услуги, а также для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

При просмотре видео с камер наблюдения КГУ «Областной детский психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг» Управления координации занятости и социальных программ выявлены неоднократные факты побоев несовершеннолетних со стороны воспитателя.

По признакам истязания несовершеннолетних в отношении сотрудников Центра начато досудебное расследование по статье 110 Уголовного кодекса РК, которое поручено Департаменту полиции.

Иная информация в интересах следствия в силу статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Проверки продолжаются.