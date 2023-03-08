Особая роль женщин

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Лилия Мухитова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому
дню 8 Марта.

В своем выступлении Президент отметил особую роль женщин в жизни общества. При этом подчеркнул, что от женщин исходят такие замечательные качества, как красота и нежность, доброта и милосердие.

– Для каждого из нас нет на свете никого дороже матери. Наши самые заветные ценности прочно связаны с понятиями «Мать – земля», «Родина – мать». Особое значение имеет народная мудрость «Отец воспитывает сына, мать воспитывает нацию». Будущее народа зависит от воспитания подрастающего поколения. Материнская любовь – залог успехов ребенка. Благородные качества «совершенного человека», о которых говорил великий Абай, передавались из поколения в поколение благодаря матерям, – обратился Глава государства к участницам мероприятия.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в настоящее время наша страна вступила в важный этап развития. Осуществляются масштабные реформы, направленные на построение Справедливого Казахстана. Поэтому очень важно укреплять дух патриотизма и государственности.

– Следует растить новое поколение, которое будет чтить наш небесно-голубой флаг, хранить верность свое­му народу, уважать знания, – считает Президент.

Касым-Жомарт Токаев обратил также внимание на то, что «самые эффективные инвестиции – это инвестиции в молодежь».

– В настоящее время наши девушки обучаются в лучших университетах мира, работают в крупных мировых компаниях. Женщины, освоившие множество профессий, успешно трудятся в различных сферах. Среди них учителя, врачи, государственные служащие, воспитатели, швеи, представительницы других профессий. Наши замечательные спортсменки успешно выступают на международных соревнованиях. Много женщин успешно занимаются бизнесом и обеспечивают работой тысячи людей. Я горжусь всеми вами! От всей души благодарю вас, – сказал Глава государства.

По словам Президента, жизнь показывает, что женщины являются хорошими руководителями – справедливыми, мудрыми, творчес­кими.

– Доля женщин в малом и среднем бизнесе сегодня достигла 42%. Это результат последовательной государст­венной поддержки женского предпринимательства. В прошлом году специальный грант получили более 6 тысяч многодетных матерей, желающих открыть свое дело. Немало женщин в селах активно занимаются бизнесом. Тысячи женщин получат субсидии от государства на реализацию своих бизнес-проектов. На эти цели было направлено 250 миллиардов тенге, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что по его поручению была принята новая Концепция семейной и гендерной политики. Этот документ создает условия для того, чтобы женщины смогли максимально реализовать свои способности и найти свое место в жизни.

Президент убежден в том, что каждая женщина достойна быть счастливой в семье, успешной на работе, активной в обществе.

В завершение торжественного собрания Президент наградил победительниц конкурса «Аруана» на лучший женский проект. Деловые женщины, которые осуществляют социально значимые проекты в различных сферах и вносят значительный вклад в развитие гражданского общества, были отмечены наградами в десяти номинациях.

В номинации «Лучший проект в сфере агробизнеса» награду получила Айгуль Акчалова; «Лучший IT-проект» – Фарида Акшолакова; «Лучший проект в сфере креативной индустрии» – Сауле Салихова. «Лучшим проектом в сфере новых медиа» стал проект Асем Нургалиевой.

В номинации «Лучший проект в сфере защиты прав женщин и детей» отмечена Несибели Басенова. «Лучший проект в сфере инклюзивного развития» у Арайлым Алимжановой. «Лучшим проектом в сфере науки и инноваций» назван проект Марины Деркач.

«Активный правозащитник женщин и детей» – Ляззат Ракишева, «Лучшая женщина – руководитель предприятия» – Фатима Тулеева, «Лучшее НПО в сфере защиты прав женщин» у Ольги Рыль.

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