Особая страница в истории Казахстана

Политика
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Аида Маратова, Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем, Уральск

Эти выборы мы ждем как самую масштабную смену депутатского корпуса. Они продемонстрируют, насколько поменялось наше гражданское общество и какой будет политическая система страны завтра. Зарегистрированы новые партии. Впервые за очень долгое время в выборах участвуют самовыдвиженцы. Сейчас только от избирателей зависит, чтобы серьезная политическая кампания не прошла формально.

Фото: Kazpravda.kz

Я считаю, что развитие электоральной культуры общества нужно начинать с работы со школьниками и студентами. Дети учатся на примере окружающих их взрослых – это аксиома. Важная роль в этом отведена родителям, преподавателям, кураторам вузов и колледжей. Говорите о выборах дома со своими детьми, внуками. Даже если они еще школьники, особенно если уже студенты. Показывайте им, что для вас это не просто зайти на участок в обозначенный день и бросить в урну бюллетень. Важен осознанный выбор, который требует изу­чения программ кандидатов, их биографий, участия во встречах. Спросите у них, какой вопрос они задали бы депутату про ваш двор, улицу, город, страну, что они хотели бы поменять. Дети должны понимать, что участие в выборах – это право, обязанность и ответственность каждого гражданина страны.

Многие из наших студентов проголосуют 19 марта впервые. Что нужно им знать как избирателям, где найти программы и био­графии кандидатов, как не запутаться в бюллетенях, а главное, выбрала ли наша молодежь, за кого будет голосовать, – об этом и другом мы беседуем со студентами, приглашаем их на встречи с кандидатами. Депутат – это связующее звено между исполнительной властью и народом. От того, кто получит мандат народного доверия, зависит наше будущее.

Хочется верить, что все обещания, данные кандидатами избирателям, будут исполнены. Но нужно понимать, что перемены случатся не завтра. И не всегда результат реформ будет таким, каким мы его ожидаем. Как депутат городского маслихата седьмого созыва, я считаю, что развитие сис­тем местного самоуправления – одно из непременных условий социального благополучия и экономического процветания регионов, а значит, и страны в целом. Поэтому строить светлое будущее предстоит не только новым депутатам, акимам, но и каждому из нас. И очередной шаг к этим переменам – предстоящие выборы.

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