Особая страница в истории Казахстана
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Аида Маратова, Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем, Уральск
Эти выборы мы ждем как самую масштабную смену депутатского корпуса. Они продемонстрируют, насколько поменялось наше гражданское общество и какой будет политическая система страны завтра. Зарегистрированы новые партии. Впервые за очень долгое время в выборах участвуют самовыдвиженцы. Сейчас только от избирателей зависит, чтобы серьезная политическая кампания не прошла формально.