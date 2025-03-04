Особому городу – особый статус

– Бауыржан Нуралиевич, расскажите, с чем связано принятие отдельного Закона «Об особом статусе города Туркестана».

– Закон разработан в соответствии с поручением Главы государства по присвоению городу Туркестану особого статуса. Принятие закона обусловлено несколькими причинами.

Во-первых, Туркестан приз­нан Организацией тюркских государств духовной столицей тюркского мира. Кроме того, ежегодно город Туркестан посещают более одного миллиона туристов. В этой связи требуется привести стандарты оказания туристических услуг в соответствие с международными нормами. Законом предусматриваются поправки по вопросам развития туризма с наделением акимата города Туркестана соответствующими компетенциями по вопросам строительства объектов туристской индустрии, организации туристской деятельности, строительства инфраструктуры туризма.

Во-вторых, остро стоит воп­рос сохранения и охраны историчес­кого облика города и объек­тов историко-культурного наследия, расположенных на его территории. В этой связи предусматриваются нормы, нап­равленные на регулирование вопросов создания резервата памятников археологии, проведения научно-реставрационных работ и строительства вокруг объектов историко-культурного наследия.

В-третьих, быстрый рост населения города Туркестана соз­дает чрезмерную нагрузку на инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Так, с 2017 года население города выросло почти на треть – до 220 тысяч человек. Поэтому местным властям предоставляются компетенции, которые позволят более оперативно решать вопросы развития инфраструктуры.

– Как новые меры поддерж­ки мас­теров национального ремесленничества повлияют на развитие этой отрасли в Туркестане?

– Стоит отметить, что Туркестанская область занимает первое место среди облас­тей по количеству субъектов производства национальной одежды и аксессуаров. Новые меры поддержки мастеров национального ремесленничества в Туркестане, такие как возмещение части затрат, будут способствовать значительному развитию этой отрасли. Они создадут финансовые стимулы для ремес­ленников, позволят улучшить качество их продукции и увеличить объе­мы произ­водства. Это, в свою очередь, может привести к росту числа мастеров, укреплению культурных традиций и созданию новых рабочих мест. Развитие ремесел также сыграет важную роль в туристической привлекательности Туркестана, ведь ремесленные изделия станут важным элементом культурного наследия и могут стать востребованными среди туристов.

– Изменит ли наделение местных органов власти новыми компетенциями повседневное управление городом? Какие ключевые изменения будут наблюдаться в управлении городской инфраструктурой?

– В целом законами предусматривается предоставление местному представительному и исполнительному органам порядка 37 дополнительных компетенций. Так, маслихат города Туркестана наделяется компетенциями по утверж­дению градо­строительного регламента и дизайн-кода, правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования, порядка использования региональной символики и так далее. В свою очередь акимат города Туркес­тана будет осуществлять государственный контроль в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия на территории города, координировать деятельность по созданию и развитию нацио­нального ремесленничест­ва города Туркестана и его инфраст­руктуры, возмещать часть затрат мастеров в сфере национального ремесленничест­ва города Туркестана за счет средств местного бюджета и так далее. Акимат Туркестанской области наделяется компетенциями согласовывать схемы и порядок движения транзитного автомобильного транспорта через территорию города Туркестана и так далее.

Новые компетенции, предос­тавленные местным органам власти, позволят улучшить управление городом, в том чис­ле через разработку градострои­тельных норм и контроль за соблюдением архитектурных стандартов. Это также соз­даст возможности для более эффективного планирования инфраструктурных проектов и поддержания исторического облика города.

– Что предусматривается законом для сохранения мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи?

– Одной из основных задач закона является сохранение, поддержание целостности памятников истории и культуры и объектов историко-культурного наследия города Туркестана, в том числе расположенных в охранных зонах мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи. Это включает в себя и планирование, и управление археологическими и научно-реставрационными работами.

В этих целях для недопущения застройки вокруг мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи на расстоянии ста метров от границы охранной зоны мавзолея не допускается строительство объектов высотой более семи метров и несовместимых с памятниками истории и культуры по масштабу, цвету и строительным материалам. Кроме того, мавзолей включен в Список всемирного наследия

ЮНЕСКО. В этой связи есть дополнительные обязательства перед ЮНЕСКО и мировым сообществом по сохранности данного объекта.

Отмечу, что для сохранения мавзолея привлечены эксперт­ные организации, которые знают, как и что делать, на что нужно сделать акцент, чтобы улучшить его с точки зрения сохранности. Например, чтобы бороться с влагой, принято решение прекратить полив вблизи мавзолея. Одним словом, соответствующая работа ведется, закон ее еще больше усилит.

– Каковы долгосрочные планы по развитию Туркес­тана в свете новых законодательных инициатив?

Какие главные задачи предстоит решить в ближайшие годы?

– Предполагается, что в долго­срочной перспективе Туркес­тан будет развиваться как важнейший культурный и туристический центр Казахстана. Основные задачи включают сохранение исторического наследия, развитие инфраст­руктуры, а также создание благоприятных условий для предпринимательства и роста туристического потока.

Главные задачи, которые предстоит решить в ближайшие годы, – это сохранение исторического облика города при его модернизации, развитие инфраструктуры для удовлетворения растущих потребностей населения и туристов, создание эффективной системы управления на базе новых законодательных инициатив и полномочий местных органов власти, поддержка и развитие национального ремесленничест­ва как важной составляющей культурного и экономического потенциала города, решение проблемы перегрузки инфраст­руктуры, включая транспорт и коммунальные услуги.

Туркестан будет стремиться к тому, чтобы сбалансированно сочетать сохранение культурного наследия с устойчивым развитием, обеспечивая высокое качество жизни для местных жителей и привлекательные условия для туристов.

– Каковы экономические ожидания от реализации данного документа, использован ли международный опыт при определении подходов к реализации задачи сделать Туркес­тан культурной и духовной столицей региона?

– В ходе разработки закона был изучен опыт Узбекистана, Японии и других государств по сохранению исторических памятников. Так, в 1966 году в Японии был принят закон об особых мерах по сохранению исторических особеннос­тей в древних столицах Киото, Нара и Камакура, которым были урегулированы вопросы нового строительства, реконструкции, расширения зданий и других сооружений, жилой застройки, возделывания земли, других изменений формы рельефа.

Другой пример. Как вам известно, историческая часть города Самарканда входит в Список всемирного наследия

ЮНЕСКО. Однако на 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку обсуждался вопрос исключения Самарканда из списка ЮНЕСКО по причине возведения жилых домов повышенной этажности, не соответствующих облику древних городов. В этой связи считаю, что закон достаточно полно охватывает все аспекты по сохранению исторического наследия Туркестана, в том числе с учетом международного опыта.

Касательно экономического эффекта отмечу, что Туркестан – быстрорастущий город и один из центров развития туризма в регио­не. В то же время быстрый рост населения города несет не только положительные моменты, но может привести и к отставанию по темпам строи­тельства жилья, туристской, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

В этой связи нормы закона позволят местным властям более оперативно решать насущные вопросы по развитию инфраструктуры и сохранению уникального наследия. Считаю, что жители и гости города ощутят на себе положительные изменения уже в ближайшем будущем.