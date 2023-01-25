Осталось 90 секунд: стрелки часов Судного дня перевели еще ближе к полуночи

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Часы Судного дня перевели еще ближе к полуночи. Теперь осталось 90 секунд. Эксперты журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" представили новую оценку глобальных рисков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Часы Судного дня — метафорическая оценка риска глобальной катастрофы. Их придумали в американском журнале "Бюллетень ученых-атомщиков" в 1947 году. Издание было основано участниками американского Манхэттенского проекта, создавшими первую в мире атомную бомбу. Они беспокоились из-за своего изобретения — на часах была отражена ядерная угроза человечеству.

Решения по положению стрелки часов принимает Совет по науке и безопасности, куда входят ученые и эксперты из разных областей. Они консультируются с другими специалистами, в том числе с Советом попечителей, в который входят 13 лауреатов Нобелевской премии. Совет собирается дважды в год и обсуждает последние события. Правда, время на часах меняют реже: за 73 года это произошло менее 30 раз.

В 1947 году, когда часы в первый раз были напечатаны на обложке "Бюллетеня", их установили на 7 минут до полуночи, то есть до "уничтожения человечества". Через два года СССР успешно испытал свою ядерную бомбу — часы перевели на 23:57. А в 1953 году стрелку сдвинули еще на минуту ближе к полуночи: США, а вскоре и СССР создали термоядерные бомбы.

В 1962 году случился Карибский кризис — никогда мир не был так близко к ядерной войне. Но продлился он всего месяц, поэтому часы не успели перевести. В 1984 году стрелки снова сдвинули на без трех минут полночь: эксперты заключили, что ускоряющаяся гонка вооружений между США и СССР вытесняет все остальные формы диалога. Но уже в 1991-м часы показывали 23:43: Джордж Буш — старший и Михаил Горбачев подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). После изобретения атомной бомбы человечество еще не было так далеко от Судного дня.

С 2007 года эксперты стали учитывать риски для человечества, которые создает не только ядерное оружие, но и другие технологии. Тогда среди угроз появилось изменение климата, вызванное деятельностью человечества. По мнению "часовщиков", с 1995 года человечество медленно, но верно движется к полуночи. За это время часы переводили вперед целых 8 раз — и только один раз на минуту назад. Это случилось в 2010 году, после того как США начали переговоры с Россией насчет нового договора о СНВ.

В 2017 году, в 70-ю годовщину появления часов, минутную стрелку впервые передвинули на две с половиной минуты — раньше дроби не использовали. Тогда эксперты отмечали напряженные отношения США и России, противостояние Пакистана и Индии, продолжение ядерных испытаний в Северной Корее и усиление национализма по всему миру.

В 2018 году часы снова показывали 23:58, как в 1953-м. "Мировые лидеры не смогли эффективно отреагировать на угрозы ядерной войны и изменения климата, что сделало ситуацию с глобальной безопасностью хуже, чем год назад, и такой же плохой, как сразу после Второй мировой войны", — говорилось в сопроводительном письме для мировых лидеров и обычных людей.

В 2019 году стрелки остались на месте, но эксперты призвали не обольщаться и охарактеризовали сложившуюся ситуацию в мире новой ненормальностью. Главные проблемы остались те же: ядерное оружие и изменение климата. США вышли из ядерной сделки с Ираном и объявили, что выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По-прежнему было неясно, как быть с ядерной программой КНДР. Ядерные державы занимались модернизацией ядерных арсеналов, а в военных доктринах США и России снова заговорили о применении самого смертоносного оружия на свете.

По мнению экспертов "Бюллетеня", к 2019 году проблема изменения климата тоже обострилась. Выбросы углекислого газа, который вызывает глобальное потепление, увеличивались на протяжении двух лет. Чтобы избежать худшего сценария, выбросы нужно не просто сократить, а свести к нулю. Эта цель выглядит недостижимой. Осенью 2018-го экспертная группа ООН выпустила тревожный доклад об изменении климата, но на декабрьской конференции страны — экспортеры нефти поставили под сомнение его выводы, а США ранее вышли из Парижского соглашения, касающегося снижения углекислого газа в атмосфере.

Наконец, эксперты "Бюллетеня" назвали еще одну проблему — разложение информационной экосистемы: через медиа транслируется ложь, а правда преподносится как вранье. "Намеренные попытки исказить реальность увеличивают социальное расслоение, подрывают веру в науку и доверие к выборам и демократическим институтам", — говорилось в прошлогоднем сопроводительном письме. Из-за этого другие глобальные проблемы решить еще труднее.

В 2020 году часы показывали без 100 секунд полночь, то есть их перевели вперед еще на 20 секунд. Это был новый рекорд.

Члены Совета по науке и безопасности и Попечительского совета решили, что две главные угрозы — ядерное оружие и изменение климата — помножились на "информационную кибервойну" (об этом прямо не сказано, но надо полагать, что множитель больше единицы). По их мнению, международная политическая инфраструктура разъедена при попустительстве мировых лидеров, поэтому человечеству стало еще сложнее справиться с вызовами.

В сопроводительном письме говорилось, что опасность несут нерешенные, а то и усугубившиеся политические конфликты из-за ядерных программ Ирана и КНДР и то, что США и Россия фактически перестали сотрудничать по вопросам разоружения. Что касается климатического кризиса, то люди стали лучше о нем осведомлены. Но чтобы преодолеть этот кризис, нужны политические решения, а тех, что были приняты, недостаточно.

В 2021 году стрелки не стали сдвигать вперед, несмотря на пандемию, захват Капитолия в Вашингтоне и другие тревожные события. Тем не менее время еще ближе к полуночи они никогда не показывали. Глава "Бюллетеня ученых-атомщиков" Рэйчел Бронсон заявила, что пандемия COVID-19 служит тревожным напоминанием о том, что национальные правительства и международные организации не готовы к угрозам, которые действительно способны уничтожить цивилизацию.

В сопроводительном пресс-релизе также говорилось, что в 2020 году вероятность ядерной войны в течение последующих 75 лет увеличилась. Что до изменения климата, то, судя по всему, добыча ископаемого топлива — ключевого источника нагревающих планету парниковых газов — будет только увеличиваться. Правительствам рекомендовали вспомнить о катастрофических пожарах, тропических циклонах 2020-го и постараться, чтобы выбросы сократились как можно скорее.

Год назад стрелки часов все так же показывали 100 секунд до полуночи. С одной стороны, эксперты "Бюллетеня ученых-ядерщиков" радовались проигрышу Дональда Трампа на выборах президента США и хвалили администрацию Джо Байдена. Но, по их мнению, этого было мало, чтобы переломить опасные тренды. Ситуация с международной безопасностью не стабилизировалась.

И вот, в 2023 году часы впервые в истории показывают 90 секунд до полуночи. Главной, но не единственной причиной эксперты назвали конфликт на Украине.

Также экспертов беспокоит договор СНВ-3 между США и Россией о сокращении вооружений, действие которого заканчивается в феврале 2026 года. Если стороны не найдут общий язык, то гонка вооружений может ускориться, а риск применения ядерного оружия возрастет.

За прошедший год выросли инвестиции в газодобывающие компании: страны, покупавшие газ у России, стали искать новых поставщиков. Это мешает борьбе с изменениями климата.

В сопроводительном письме в "Бюллетене ученых-атомщиков" также говорится, что США следует поддерживать контакты с Москвой для снижения "ядерных" рисков. Правительство США, их союзники по НАТО и Украина должны использовать все имеющиеся каналы связи. Попытки создать условия для мирных переговоров помогли бы снизить риск дальнейшей эскалации.