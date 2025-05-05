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Он погиб на фронте в 1944 году и только спустя 80 лет вернулся на родную землю.

Оразгали Белюбаев родился в 1908 году. В августе 1941-го был призван на фронт Бельагачским районным военкоматом. Он погиб у деревни Старая Русса Новгородской области. Его считали пропавшим без вести до тех пор, пока в октябре 2024 года останки солдата не были обнаружены российским поисковым объединением «Медведь».

Информация о найденном бойце была передана в Казахстан командиру поискового отряда «Майдан Жолы» Александру Шитову, который связался с коллегами из области Абай. Именно здесь, в составе областного поискового отряда «Ерлік-Данқ» под руководством Армана Муканова — началась кропотливая работа по розыску родственников солдата. Волонтеры, школьники, архивисты и краеведы объединили усилия. В итоге установлено,что у Оразгали Белюбаева не было детей, но живы потомки его братьев.

28 апреля в Военно-патриотическом музее Министерства обороны РК в городе Астана состоялась церемония передачи останков солдата родным. А через несколько дней О. Белюбаев обрёл покой на родной земле.

Церемония в селе Зубаир прошла с соблюдением воинских почестей. В ней приняли участие руководитель управления внутренней политики области Абай Айдар Садырбаев, аким Бородулихинского района Айдар Ибраев, генеральный консул Российской Федерации в городе Усть-Каменогорске Алан Хетагуров, представители Россотрудничества, родственники бойца, а также жители и гости области.

Аким Бородулихинского района Айдар Ибраев отметил об исполнении священного долга.