Останки воинов-казахстанцев, погибших в годы ВОВ, доставили из Москвы в Нур-Султан

Вернулись спустя десятилетия

Военным бортом Вооруженных сил Казахстана из Москвы в Нур-Султан доставлены останки воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны – Николая Гурова, Толегена Уркербаева и Петра Фоменко.

В ходе церемонии министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков выразил огромную признательность и благодарность всем, кто принимает активное участие в поиске останков воинов-казахстанцев, погибших в сражениях Великой Отечественной.

– Самая трагичная судьба – у пропавших без вести солдат и офицеров, которых до сих пор ждут потомки, ждут любой весточки о своих отцах, дедах и прадедах. Пока не похоронен последний погибший солдат – война не окончена, – сказал руководитель оборонного ведомства. – Уверен, что проводимая нами совместная работа вносит огромный вклад в военно-пат­риотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти о стойкости и мужестве воинов-казахстанцев.

Следует отметить, что возвращение останков погибших бойцов организовано благодаря усилиям общественной организации Atamnyn Amanaty, которая занимается архивно-розыскной работой по установлению мест захоронений погибших и пропавших во время Великой Отечественной войны солдат, призванных из Казахстана.

– С начала кровопролитной войны прошло более 80 лет. Но наша организация кропотливо работает над сбором архивных данных, держит связь с поисковиками, возвращая имена тех, кто погиб за Победу, за наше благополучное будущее, – сказал председатель правления Atamnyn Amanaty Мурат Молдагалиев.

На данный момент установлены места, откуда были призваны Петр Абрамович Фоменко (поселок Щербаковка Алтынсаринского района Костанайской области), Толеген Уркербаев (поселок Узунагаш Алматинской области), Николай Матвеевич Гуров (Алматы).

Церемонии по торжественной встрече, передаче родственникам и дальнейшему перезахоронению с воинскими почестями останков воинов-казахстанцев пройдут в регионах, проинформировала пресс-служба Минис­терства обороны РК.