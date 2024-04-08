Остановилось сердце Мастера

Он родился 16 марта 1950 года в селе Тонкерыс Талдыкорганской области в простой трудовой семье. Отец был трактористом, рано ушедшая из жизни мать – домохозяйкой.

«Я вырос в деревне, где не было ни электричества, ни клуба, ни магазина. Радио впервые услышал, когда мне было лет пять», – вспоминал актер.

Оразхан Кенебаев увлекся театром еще в детстве, в школьные годы. В 1973 году окончил актерский факультет Высшего театрального училища им. М. Щепкина, а в 1995-м – факультет режиссуры Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. Его выпускной работой стал «Макбет» Шекспира, на создание постановки ушло более трех лет.

С 1976 года Оразхан Кенебаев служил в Казахском государственном академическом театре драмы им. Ауэзова, а с 1989-го – в Казахском ТЮЗе им. Мус­репова. В 1995 году стал главным режиссером Жамбылского областного драматического театра им. Абая. В 2000-м начал преподавательскую работу в альма-матер – Казахской национальной академии искусств им. Жургенова.

Большой труженик сцены, оставивший след и как актер, и как режиссер, и как театральный педагог, в последние годы жизни с горечью отмечал, что «в текущих спектаклях и фильмах персонажей нет. Есть форма. Невозможно раскрыть душу человека через форму».

Коллеги, с которыми он работал на одной театральной сцене и на кино­съемочной площадке, называли его Дон Кихотом казахского театра и кино.

– Он был настолько чистым и честным, что порой казалось: родившись с такими понятиями, как правдивость и порядочность, он сросся с ними навсегда, – говорит ведущий актер Нацио­нального театра драмы им. Ауэзова Болат Абдильманов. – И это отразилось на тех образах, которые он создал в театре. Он каждую роль проживал, как собственную жизнь. Видимо, по­этому наш старший коллега народный артист СССР Идрис Ногайбаев как бы в наследство именно ему оставил все свои роли, сыгранные в главном театре страны. Это, к примеру, Егор Булычев по Максиму Горькому, Басыбар в «Айман – Шолпан», Кобланды в одноименной пьесе, Есен в «Енлик – Кебек» Мухтара ­Ауэзова, Карабай в «Козы Корпеш – Баян Сулу» Габита Мусрепова и многие другие. Слово «халтура» ему было чуждо, Оразхан-агай жил работой, поэтому, думаю, и сгорел так быстро. Сердце не выдержало нагрузки.

Позже Оразхан Кенебаев занялся режиссурой. По словам Болата Абдильманова, он, как никто другой, умел работать с актерами. Поставленный им в 2018 году спектакль «Все же жив Ходжа Насреддин!» в Национальном государственном академическом театре драмы им. М. Ауэзова до сих пор идет с аншлагом.

В кино Оразхан Кенебаев также оставил яркий след. Дебютировал в 1983 году с драмой «Искупи вину». После снялся в фильмах «Сказка о прекрасной Айсулу», «День командира дивизии», «Жамбыл Жабаев», «Пот, капающий на почку», «Айман – Шолпан», «Вопреки всему», «Жаным».

– Ни перед кем он не лебезил, знал только работу, – говорит заслуженная артистка Меруерт Утекешева. – Мы с ним снимались вместе в телесериале «Жаным», где сыграли семейную пару. Партнер он был изумительный, из тех, кто понимает с полуслова. Поэтому и работать с ним было легко, весело, приятно.

Что касается преподавательской работы Оразхана Кенебаева, то сегодня его лента в соцсетях полна соболезнований от учеников.

«Мастер, покойтесь с миром, – пишут они. – Иманды болыңыз, Оразхан-ағай».