Остановись, мгновенье, – ты прекрасно!

Отличить Мастера от рядового художника просто. Иногда для этого достаточно взглянуть на его произведение, и оно само заговорит с тобой на понятном даже неискушенному человеку языке истинного искусства. Казалось бы, обычная фотография. Ребенок с половником у очага, а на деле вот он – момент истины. Не картинка – рассказ. Захочешь – о прошлом, а если присмотреться – о будущем. Тут и бытописательство, и аутентичность. Отдельная сюжетная линия – судьба осла, что на заднем фоне с философским видом жует траву. Оттрещавшее костровище с принесенными на алтарь поддержания жизни свежими поленьями. Полотно Степи-Матери бережно, словно на открытой ладони, хранящей эту простую и до слез трогательную идиллию.

Посмотришь на другую работу, а там – натянутый до предела нерв оркестра в сжатых до боли кулаках дирижера. Мгновенье – и прямо с фотографии в уши ударит громогласная кода. В отличие от живописных произведений портреты в фотохудожественном искусстве без ретуши, с непридуманными эмоциями.

Отдельно стоит сказать о спортивных репортажных работах. Их можно ассоциировать, наверное, только с музыкой в танце атлетов. Для того чтобы получить такой кадр, простого везения недостаточно, нужны годы труда и упорства.

– И вовсе я не великий, всего-навсего выдающийся, – скромничает Юрий Зельманович, цитируя киноклассика. – Эта юбилейная выставка состоялась благодаря поддержке моей семьи, друзей и Еврейского культурного центра. Здесь представлено не так много работ, потому что не ставилось целью кому-то что-то доказывать. Я отобрал то, что счел для себя важным показать именно здесь и сейчас. Есть несколько относительно свежих работ, которые мало кто из посетителей выставки видел. Есть работы, которыми я реально горжусь. Что касается творчества, я не устаю повторять фразу, ставшую моим девизом в работе: «Фотография – это на вечность помноженный миг». Эта выставка – демонстрация нескольких мигов, помноженных на вечность в моем сегодняшнем представлении.

Можно было бы продолжить расс­каз о выставке Юрия Беккера перечислением имен ее посетителей, ведь многие из присутствующих по рангу, заслугам и статусу могли бы украсить официальный прием высшего уровня или светский раут. А из теплых слов, прозвучавших в адрес фотохудожника, можно было бы составить увесистую брошюру с указанием в ней всех правительственных и не только наград, дипломов, премий, призовых мест. Но мы отметим лишь радость в глазах юбиляра от известий о том, что в ближайшие дни на его работы придут посмот­реть студенты и молодежь, для того чтобы перенять ценный опыт. А нашим читателям мы предложим еще раз пролистать номер газеты, что они держат в руках, и обратить внимание на иллюстрации, ведь среди них прямо в данный момент есть произведения фотоискусства, достойные новой выставки.