Остановись, мгновенье, – ты прекрасно!

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Сергей Наговицын

В Алматы открылась выставка фотохудожника, академика Академии журналистики Казахстана, фотокорреспондента «Казахстанской правды» Юрия Беккера.

фото Романа Беккера, Юрия Беккера

Отличить Мастера от рядового художника просто. Иногда для этого достаточно взглянуть на его произведение, и оно само заговорит с тобой на понятном даже неискушенному человеку языке истинного искусства. Казалось бы, обычная фотография. Ребенок с половником у очага, а на деле вот он – момент истины. Не картинка – рассказ. Захочешь – о прошлом, а если присмотреться – о будущем. Тут и бытописательство, и аутентичность. Отдельная сюжетная линия – судьба осла, что на заднем фоне с философским видом жует траву. Оттрещавшее костровище с принесенными на алтарь поддержания жизни свежими поленьями. Полотно Степи-Матери бережно, словно на открытой ладони, хранящей эту простую и до слез трогательную идиллию.

Посмотришь на другую работу, а там – натянутый до предела нерв оркестра в сжатых до боли кулаках дирижера. Мгновенье – и прямо с фотографии в уши ударит громогласная кода. В отличие от живописных произведений портреты в фотохудожественном искусстве без ретуши, с непридуманными эмоциями.

Отдельно стоит сказать о спортивных репортажных работах. Их можно ассоциировать, наверное, только с музыкой в танце атлетов. Для того чтобы получить такой кадр, простого везения недостаточно, нужны годы труда и упорства.

– И вовсе я не великий, всего-навсего выдающийся, – скромничает Юрий Зельманович, цитируя киноклассика. – Эта юбилейная выставка состоялась благодаря поддержке моей семьи, друзей и Еврейского культурного центра. Здесь представлено не так много работ, потому что не ставилось целью кому-то что-то доказывать. Я отобрал то, что счел для себя важным показать именно здесь и сейчас. Есть несколько относительно свежих работ, которые мало кто из посетителей выставки видел. Есть работы, которыми я реально горжусь. Что касается творчества, я не устаю повторять фразу, ставшую моим девизом в работе: «Фотография – это на вечность помноженный миг». Эта выставка – демонстрация нескольких мигов, помноженных на вечность в моем сегодняшнем представлении.

Можно было бы продолжить расс­каз о выставке Юрия Беккера перечислением имен ее посетителей, ведь многие из присутствующих по рангу, заслугам и статусу могли бы украсить официальный прием высшего уровня или светский раут. А из теплых слов, прозвучавших в адрес фотохудожника, можно было бы составить увесистую брошюру с указанием в ней всех правительственных и не только наград, дипломов, премий, призовых мест. Но мы отметим лишь радость в глазах юбиляра от известий о том, что в ближайшие дни на его работы придут посмот­реть студенты и молодежь, для того чтобы перенять ценный опыт. А нашим читателям мы предложим еще раз пролистать номер газеты, что они держат в руках, и обратить внимание на иллюстрации, ведь среди них прямо в данный момент есть произведения фотоискусства, достойные новой выставки.

#Алматы #выставка #фото #фотографии #фотохудожник #Юрий Беккер

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