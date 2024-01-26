Оставаться людьми

Мальчуган лет пяти протягивал замусоленную печенюшку трясущейся от холода и страха собачонке. По щекам женщины, держащей на руках французского бульдога, покатились слезы. Только что она заплатила десять тысяч тенге, чтобы доехать с дочкой до дома бабушки, которая жила в пятнадцати минутах езды от них. К счастью, перепуганную старушку вывели соседи и даже посадили на чей-то тревожный чемодан. Алина Боранбаева, как истинная алматинка, при землетрясении в 6 баллов и на улицу бы не пошла, но стоило ей представить, в каком страхе сейчас бабушка, переехавшая недавно из Петропавловска, как она пулей полетела по подъезду. За считанные секунды, схватив в охапку дочь-подростка и неуклюжую пузатую собачонку, она оказалась на улице, пытаясь вызвать такси.
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