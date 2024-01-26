Оставаться людьми

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Дина Устиненко

Мальчуган лет пяти протягивал замусоленную печенюшку трясущейся от холода и страха собачонке. По щекам женщины, держащей на руках французского бульдога, покатились слезы. Только что она заплатила десять тысяч тенге, чтобы доехать с дочкой до дома бабушки, которая жила в пятнадцати минутах езды от них. К счастью, перепуганную старушку вывели соседи и даже посадили на чей-то тревожный чемодан. Алина Боранбаева, как истинная алматинка, при землетрясении в 6 баллов и на улицу бы не пошла, но стоило ей представить, в каком страхе сейчас бабушка, переехавшая недавно из Петропавловска, как она пулей полетела по подъезду. За считанные секунды, схватив в охапку дочь-подростка и неуклюжую пузатую собачонку, она оказалась на улице, пытаясь вызвать такси.

фото из архива "КП"

Цены начинались от шести тысяч тенге, и это с приличным ожиданием. Быстрее всех отозвался лихой удалец с ценником в десять тысяч, и вскоре они мчались по нужному адресу. Предприимчивый таксист пытался шутить, но юмор был совсем уж лишенным морали. «Кому война, а кому мать родная. Так что вы не обижайтесь, есть все хотим. А в такие моменты народ не жадничает – на все готовы». Вступать в полемику не хотелось.

Бабушкин дом находился рядом со спорткомплексом, на поле которого, поодаль от многоэтажек, и расположились перепуганные жильцы. И что удивительно, бабушку на улицу вывели малознакомые соседи, усадили на «хэндмейдовское кресло», а питомца накормить и обогреть хотел мальчишка, который сам очень боялся собак, его однажды сильно напугал соседский не особо дружелюбный пес.

Поддавшись панике, люди пытались уехать из города в безопасные, как им казалось, места. Это потом будут шутить, что все вдруг вспомнили про родственников, живущих в аулах, а сейчас цель была одна – поскорее выбраться из «человейников». Надо отдать долж­ное, в большинстве своем горожане проявляли благородство и всячески пытались помочь ближним.

В автомобиле, стоящем рядом, открылась дверь, и молодой паренек пригласил зайти погреться. Пожилая женщина отдала свое пальто трясущейся девчонке, сообщив с кокетством, что она морж с тридцатилетним стажем и эти минус тринадцать ей нипочем. Девочка с благодарностью укуталась, а новоявленная моржиха с улыбкой принялась делать зарядку.

Напрягала только автомобильная пробка и нервно сигналящие водители. Внезапно из одной машины выбежала девушка лет двадцати, она села на снег и тяжело задышала, схватившись за грудную клетку. Из впереди стоящей машины вышла женщина с ребенком на руках. Она попросила подержать ее малыша и начала оказывать первую помощь. Выяснилось, что у девушки паническая атака, а помогающая женщина в прошлом врач скорой помощи, а сейчас психолог на крупном предприятии. Не знаю, что она говорила пострадавшей, но спустя пару минут девушка пришла в себя, у нее перестали трястись руки, наладилось дыхание, и она смогла даже улыбнуться и обнять вовремя подоспевшую спасительницу. Что интересно, в этот момент по цепочке люди передали друг другу информацию о случившемся, и через некоторое время машины перестали сигналить. Никто не торопил, не возмущался.

В кризисной ситуации как нельзя лучше проявляется истинное лицо каждого человека. Вспомнить те же снежные завалы на трассах, когда одни, пробираясь сквозь стихию, стремились накормить застрявших горячими обедами, а другие продавали обычный кипяток. Может, это и есть то, к чему мы так стремимся, – просто капитализм, жизнь в условиях рыночной экономики, бизнес и ничего личного?

Ситуации проходят, народное возмущение затихает, но вселенский закон бумеранга никто не отменял, и заработанные таким образом средства вряд ли пойдут на пользу. И когда все начнет валиться из рук, не пеняйте на судьбу.

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#землетрясение #люди #помощь #закон бумеранга #человечность #выгода

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