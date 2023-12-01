Осторожно: тонкий лед!

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Самат Бейсембаев

Осенний лед ноября-декабря, вплоть до наступления устойчивых морозов, непрочный и тонкий, и выходить на него опасно.

фото: Игоря Бургандинова

Сотрудники столичного департамента по ЧС провели рейды с участием волонтеров, информируя жителей города об опасности, которую таит в себе не до конца замерзшая поверхность воды.

– Ежегодно в осенне-зимний период большую угрозу для населения представляет тонкий лед, – говорит заместитель начальника управления гражданской обороны ДЧС Астаны Ринат Смагулов. – В первую очередь в зоне риска – дети и подростки, которым всегда не терпится опробовать лед на прочность, покататься по ледяной глади. Не меньше хлопот и от любителей зимней рыбалки.

Кстати, свой рейд чеэсники провели после последнего случая на реке Акбулак, где едва не утонул подросток. Благо еще до прибытия спасателей неравнодушный очевидец вытащил его из воды. Ребенок сейчас в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Однако другим может повезти меньше, считают спасатели. В рамках рейда по набережной Есиля они вместе с волонтерами раздавали листовки с информацией о правилах нахождения на льду, проводили разъяснительную работу.

– В период ледообразования рекомендуем соблюдать элементарные правила поведения на льду. То есть не выходить на неокрепшие участки, не ходить по льду, когда стемнело, а любителям подледной ловли рыбы обязательно надевать спасательные жилеты, – предупреждает Ринат Смагулов.

К слову, безопасным для одного человека считается лед толщиной не менее 10 см, для группы лиц – 25 см. При этом надо понимать, что если человек провалился в воду, то на дно его может утянуть промокшая и оттого отяжелевшая одежда. А кроме того, для неподготовленного человека достаточно всего двух-трех минут пребывания в холодной воде, чтобы он перестал чувствовать ноги и руки и усложнилось его дыхание.

– Помните, что в устьях рек и притоках прочность льда ослаб­лена. Непрочная корка и в местах быстрого течения, бьющих ключей, стоковых вод, в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. Если температура воздуха выше нуля градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%, – отметил Ринат Смагулов.

#Астана #ЧС #лёд #волонтеры #рейд

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