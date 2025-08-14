Деятельность службы пробации в первую очередь направлена на профилактику правонарушений и социализацию осужденных, вышедших на свободу. Со справкой об освобождении чрезвычайно трудно обустроиться: найти жилье, работу, почувствовать себя полноценным членом общества. Случается и такое, что за решетку люди попадают не один раз, и семья, близкие отворачиваются от них.

Для тех, кто хочет жить честно и адаптироваться в обществе, и существует служба пробации, через которую государство оказывает необходимую помощь. Помимо трудоустройства, важна и морально-психологическая поддержка, ведь, находясь в сложном положении и сталкиваясь с негативным отношением общества, человек может сломаться.

– Служба пробации осуществляет контроль за осужденными, чье наказание, назначенное судом, не связано с лишением свободы, а также за гражданами, которым часть срока лишения свободы заменена на пробационный контроль. Лица, находящиеся на таком контроле, должны строго следовать режиму, предписанному судом, – рассказывает заместитель начальника службы пробации Затонского района по городу Семею ДУИС по области Абай майор юстиции Куаныш Турарканов. – Например, осужденный обязан находиться дома с 22.00 часов до шести утра. Также ему может быть запрещено посещение увеселительных заведений. Употреблять алкогольные напитки поднадзорным тоже воспрещается. Сотрудники пробационного контроля строго следят за соблюдением режима.

Каждый месяц в службу пробации Затонского района приходят отмечаться 123 человека. По области Абай контроль осуществляется над 736 подучетными.

В первую очередь необходимо трудо­устроить­ осужденного, чтобы он был занят делом. Тогда и времени совершить повторно преступление у него не будет.

– К нам по электронной базе поступает дело осужденного, мы вызываем его к себе, ставим на учет. Изучаем личность, образ жизни, круг знакомств, жилищно-бытовые условия, с кем проживает, какие отношения с родными. Вся эта информация очень важна. Мы анализируем, куда его можно трудоустроить. Если нужно, оказываем психологическую и юридическую помощь, для этого сотрудничаем с общественным фондом «Антарес», – говорит Куаныш Турарканов.

Бывает, что подучетные не имеют места жительства. Тогда их помещают в Семейский центр ресоциализации и адаптации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И уже потом занимаются трудоустройством. Всех осужденных направляют в центр занятости, но бывает, что они и сами находят работу, на это им дается определенное время. А если нет, то подобрать подходящее место или направить на обучение новой специальности могут в карьерном центре.

Семейчанка (имя не называем по этическим соображениям) на учете в службе пробации во второй раз. Первую судимость получила в 2014 году по статье за мошенничество. Суд учел, что у нее малолетние дети, и не стал лишать женщину свободы, а предоставил ей отсрочку и обязал отмечаться в службе пробации.

И вроде бы жизнь стала налаживаться. Но через какое-то время женщина, соблазнившись возможностью заработать легкие деньги, снова взялась за старое. На этот раз она получила реальный срок лишения свободы на шесть лет в колонии строгого режима. Вот тогда-то она и осознала всю серьезность своего незавидного положения. Младшей дочери был всего год, и женщина поняла, что все лучшие моменты взросления детей она не увидит. В колонии работала поваром. И вскоре за примерное поведение и активное участие в мероприятиях получила условно-досрочное освобождение.

Вернувшись домой, многодетная мама первым делом пришла в службу пробации, где отмечается каждый месяц. Инспекторы направили ее в Центр занятости города Семея. Здесь ей нашли работу, определили на учебу – каким бы хорошим поваром она ни была, а диплом имеет значение.

– В службе пробации мне сразу нашли работу в кулинарном отделе торгового центра. Там проработала четыре месяца, потом по рекомендации пригласили в ресторан. Спустя полтора года снова встала на учет в центр занятости и устрои­лась в кондитерскую фирму, готовила на 150 человек. Несмотря на судимость, меня везде принимали хорошо, никто ни в чем не упрекал. Доросла до должности заведующей столовой, затем доверили руководство кулинарным цехом. Наладилась и личная жизнь. В семью вернулся супруг. Пока я вновь в декретном отпуске, но, скорее всего, выйду на прежнее место работы, – поделилась женщина.

Конечно, не все подучетные встают на путь исправления. Есть и такие, кто через несколько лет стучится в дверь службы пробации с новым приговором. И опять все по новой – отметки, трудоустройство, контроль, пока человек не поймет, что Уголовный кодекс нужно чтить.