Осужден глава ветслужбы Алматы
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Он признан виновным в хищении бюджетных денег
Районный суд приговорил директора КГП на ПХВ «Городская ветеринарная служба» Жунусова М. и специалиста отдела госзакупок этого же предприятия Жапархан Р. к 3 годам лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Алматы
Они признаны виновными в совершении хищения бюджетных средств в крупном размере, предназначенных для приобретения тест-систем для выявления чумы животных без фактической их поставки.
«Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года c отбыванием в учреждении средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу», – добавили в суде.