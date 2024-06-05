Осужден глава ветслужбы Алматы

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Районный суд приговорил директора КГП на ПХВ «Городская ветеринарная служба» Жунусова М. и специалиста отдела госзакупок этого же предприятия Жапархан Р. к 3 годам лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Алматы



Они признаны виновными в совершении хищения бюджетных средств в крупном размере, предназначенных для приобретения тест-систем для выявления чумы животных без фактической их поставки.