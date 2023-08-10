Виновный в изнасиловании 16-летней сироты осужден в Павлодарской области

Происшествия, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Фото: Kazpravda.kz

Сегодня вынесены приговоры павлодарцам после изнасилования девочки-подростка, которая из-за шока выпрыгнула с 10 этажа, получив тяжелые травмы, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на суд Павлодарской области.

10 августа в суд в Павлодарской области рассмотрел уголовное дело в отношении Е. по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера с применением насилия к несовершеннолетней потерпевшей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 120 ч.3-1 п.1, ст. 121 ч. 3-1 п.1 УК).

Также рассмотрено дело К. и С. по факту недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении (ст. 434 УК).

Сообщается, что прокурор просил признать подсудимого Е. виновным и назначить наказание в виде 16 лет лишения свободы. Подсудимым К. и С. обвинение просило назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Подсудимый Е. вину не признал, просил суд его оправдать. Подсудимые К. и С. вину признали частично и пояснили, что считают себя виновными в том, что не вызвали скорую помощь, и просили суд не лишать их свободы.

Уточняется, что за преступление совершенное Е. законом предусмотрено наказание от 15 до 17 лет лишения свободы. 

«С учетом смягчающих обстоятельств – отсутствие судимости, молодой возраст и при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд назначил Е. окончательно наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы.

В пользу потерпевшей взыскана сумма морального вреда на общую сумму 8 млн тенге. В силу положений части 2 статьи 55 УК,  К. и С. назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы», – заключили в суде.

Напомним, трое павлодарцев заманили в квартиру 16-летнюю девочку обманным путем и изнасиловали. Пребывая в шоковом состоянии после случившегося, девушка решает покончить с собой и выпрыгивает из окна 10-го этажа. Падение смягчили деревья, она выжила, но очень сильно пострадала. 

#изнасилование #Павлодарская область

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