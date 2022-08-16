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16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре

16-летнюю девочку-сироту изнасиловали в городе Павлодаре. Полиция задержала подозреваемых в жутком преступлении, сообщает Kazpravda.kz.

Как рассказала на своей странице в Facebook президент общественного фонда «НеМолчиKZ» Дина Смаилова, 16-летнюю девочку обманным путем заманили в квартиру и изнасиловали. Пребывая в шоковом состоянии после случившегося, девушка решает покончить с собой и выпрыгивает из окна 10-го этажа. Падение смягчают деревья, она выжила, но очень сильно пострадала.

«Самое страшное, что девочка круглая сирота, воспитанница Дома юношества из Павлодара. К нам обратилась ее старшая сестра, единственный близкий человек, которая недавно только стала совершеннолетней», – написала Смаилова.

В тот злополучный день 16-летняя уроженка Экибастуза пошла на день рождения в компанию в Павлодаре, там ей не понравилось. Она решила поехать к сестре, но заблудилась в чужом городе.

По дороге встретила трех парней, один из них оказался одноклассником сестры, он ее и уговорил пойти с ними, пообещали вызвать такси, отправить к старшей сестре. Ну а дальше как в самом страшном сне, сестра ее искала, звонила, но телефон уже к тому времени отключили насильники, говорится в посте общественницы.

«Ребенок длительное время провела в реанимации, сейчас уже в палате. У нее сломан позвоночник и отбиты внутренние органы, из-за того, что идет воспалительный процесс во внутренних органах, это влияет на процессы в головном мозге, и она стремительно теряет зрение и память! Девочка уже перенесла 4 операции, предстоит еще», – поделилась душераздирающими подробностями Смаилова.

Дело по изнасилованию несовершеннолетней в Павлодаре находится на особом контроле руководства Департамента полиции области.

«Подозреваемые задержаны. По факту изнасилования несовершеннолетней полицией проводятся досудебные расследования по части 3-1 статьи «Изнасилование», части 3-1 статьи «Насильственные действия сексуального характера» и статьи «Доведение до самоубийства» УК РК», – отметили в ДП.

Назначен ряд необходимых экспертиз.

 

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