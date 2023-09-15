Сотрудники банка сбыли клиентам фальшивые евро в Шымкенте

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Супругов лишили свободы на 5 лет за сбыт фальшивой иностранной валюты в Шымкенте, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Скриншот видео

В 2021 году работники одного из банков Шымкента по предварительному сговору сбыли клиентам фальшивые 4 тысячи евро.

Было проведено расследование, по результатам которого суд признал 5 сотрудников банка виновными и приговорил к 5 годам лишения свободы.

«Женщину, предоставившую сотрудникам банка поддельные купюры, объявили в международный розыск. В марте текущего года она была задержана в Швеции и экстрадирована в Казахстан.

В июне этого года расследование в отношении подозреваемой и ее супруга направлено в суд для рассмотрения. Приговором суда они признаны виновными, им назначено 5 лет лишения свободы», – проинформировали в АФМ.

Агентство по финмониторингу предупреждает, что случаи подделки иностранной валюты участились и призывает казахстанцев быть осторожными. 

При обнаружении фальшивых денег не стоит пытаться сбыть подделку, поскольку это грозит уголовной ответственностью. Следует немедленно обратиться в департамент экономических расследований по месту жительства или в колл-центр АФМ РК 1458.

 

 

#АФМ #суд #фальшивомонетчики #банкноты

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