Статьи От энергии ветра и солнца Аслан КУДАБАЕВ, Костанай

По словам директора костанайского ТОО "Polyset" Валерия Пилипенко, в минувшем году 90% заказов по внедрению энергосберегающих технологий их фирма осуществила за пределами регио­на. В частности, в Павлодарской области, где в рамках программы обводнения пастбищ было установлено почти полтора десятка насосов, работающих за счет использования силы ветра.



– Сегодня к нашим услугам обращаются даже россияне, имеющие технологически продвинутый бизнес в уральских городах. В Костанайской же области внедрению энергосберегающих технологий пока уделяется мало внимания, а ведь они очень эффективны и выгодны, – отмечает Валерий Пилипенко.



Реализацией и установкой энергосберегающих технологий в Костанае ТОО "Polyset Костанай" занимается с 2010 года. Предприятие поставляет и профессионально монтирует ветронасосы, ветрогенераторы, солнечные электростанции и нагреватели воды для систем отопления и горячего водоснабжения.



В частности, в 2012 году фирма запустила проект независимого энергообеспечения визит-центра Наурзумского заповедника. Здесь установили гибридную ветро-солнечную систему номинальной мощностью 3 кВт, которая бесперебойно обеспечивает электроэнергией музей заповедника и прилегающую территорию.



В 2011 году летний лагерь костанайской Юридической академии был оборудован солнечными водонагревателями, которые обеспечивают горячее водоснабжение жилых блоков. Годом позже фирма установила аналогичную систему водоснабжения в учебных корпусах этого учебного заведения.



Как известно, в 2017 го­ду в Астане состоится международная выставка EXPO. Она пройдет под лозунгом "Энергия будущего" и будет направлена на решение одной из самых актуальных проблем, волнующих мировое сообщество, – как эффективно и с выгодой использовать альтернативные источники энергии.