От форпоста до областного центра

Павлодар – один из старейших городов на Иртыше, ему уже более 300 лет, почти ровесник Усть-Каменогорска и Семея. А начинался город с форпоста Коряковского, основанного в 1720 году. Затем, став станицей, рос на торговле. Получив городские права в 1861 году, превратился в заштатный (безуездный) город Павлодар Семипалатинской области. Через восемь лет получил статус уездного города. Затем 10 лет был окружным и районным центром Казахской Республики и только в 1938 году обрел областной статус.

Долгие годы материалы для этой книги собирал известный краевед, почетный деятель культуры Респуб­лики Казахстан, почетный гражданин Павлодара Эрнест Дмитриевич Соколкин. Но, к сожалению, он ушел из жизни до того, как нашлись финансовые возможности для выпуска хрестоматии.

Довели до логического завершения этот большой проект его единомышленники из общественного объединения, членом которого был сам Эрнест Дмитриевич. Спонсором доброго дела стало АО «Алюминий Казахстана».

Материалы хрестоматии по гео­графии Павлодара содержат сведения о городе от начала XVIII века и до начала XXI столетия. В издании два основных раздела: «Историко-гео­графические и экономические сведения о Павлодаре» (1744–2014 гг.) и «Историко-экономические и краеведческие материалы о Павлодаре» (1861–1955 гг.).

Отмечу, что, несмотря на то что в название хрестоматии вынесена именно география, в издании собрано невероятное количество исторического материала – как создавался город, как рос, чем занимались жители, какие предприятия и социальные объекты появлялись. Прочитав эту книгу, можно получить очень четкое, детальное представление о жизни наших предков на рубеже прошлого и позапрошлого веков, так что здесь явно прослеживается и этнографическая направленность.

«Около Коряковской станицы происходит самое сильное взаимодействие русского и киргизского (казахского) народного духа», – писал в свое время известный исследователь Центральной Азии Григорий Потанин. И вместо предисловия к основным материалам хрестоматии Соколкин предложил статью о Потанине – его экспедициях по Прииртышью и в Баянаул, отношениях с Шоканом Уалихановым, Мусой Шормановым и не только.

Ну а географической «изюминкой» можно считать разделы, посвященные определенным зданиям – которых уже нет и сохранившимся до сих пор…

Во вступительном слове к хрестоматии Эрнест Соколкин подчеркнул, что за три сотни лет Павлодар как гео­графический пункт на карте не раз отмечался в печатных источниках, описывался путешественниками и географами. Сведения о Павлодаре помещались в географических словарях, энциклопедиях, справочной географической и научно-популярной литературе. Все эти многочисленные печатные источники и газетные публикации не были до сего дня собраны в одно целое. Такую задачу – собрать их и систематизировать в единое издание – взял на себя автор хрестоматии.

Заняло это не один десяток лет. Более того, многие из печатных источников, в которых упоминался Павлодар, нельзя было найти в хранилищах местных библиотек. Поэтому Эрнесту Дмитриевичу приходилось работать над издания­ми, полученными в свое время по межбиблиотечному абонементу и непосредственно в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина в Москве.

Ценнейшими материалами по истории Павлодара являются архивные источники. В хрестоматии приведены два источника из местного архива, а также две рукописи. Одна из них найдена в 1979 году в архиве Всесоюзного географичес­кого общества.

«Исследуя отчетные работы дея­тельности Императорского Русского Географического общества за 1868–1870 годы, мной было обнаружено сообщение о том, что на одном из заседаний заслушаны док­лады и материалы для очередных «Запи­сок» общества на 1870 год, где упоминалась статья Н. А. Абрамова о Павлодаре, – писал автор. – От Павлодарского областного историко-краеведческого музея был сделан запрос, и вскоре мы получили из архива ВГО СССР микрофильм со статьей Н. А. Абрамова «Город Павлодар в статистическом отношении». Оказывается, статья не была опуб­ликована в связи с кончиной автора. Николай Алексеевич Абрамов (1812–1870) последние годы жил и работал в Семипалатинске – чиновником в областном правлении. Это был не просто чиновник, это был этнограф, историк, исследователь Сибири, написавший немало работ о городах Сибири и Казахстана. Теперь его труд увидит свет в данной хрестоматии».

Первый тираж книги составил 500 экземпляров, и, откровенно говоря, нужно еще как минимум столько же. Как рассказал директор «Дома географии» Александр Вервекин, книги передают в библиотеки, архивы, музеи области, в некоторые школы. И очевидно, что на всех желающих первого тиража просто не хватит. По-хорошему, такая хрес­томатия должна быть буквально в каж­дом учебном заведении региона. И я уверена, что захотят приобрес­ти ее в личное пользование многие жители Прииртышья, в том числе учителя и краеведы.

Пока же предлагаем читателям «Казахстанской правды» для знакомства небольшие отрывки из хрестоматии, переданные в изложении, но также детально рассказывающие о том, с чего начинался город Павлодар.

В конце XIX века

В Павлодаре всех городских жителей считалось в 1867 году 1 033 души, из них мужского пола – 534, женщин – 499.

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Главнейшая торговля производится в киргизской степи. Павлодарские торговцы доставляют в степь разные мануфактурные изделия: сукно, бархат, ситцы, шелковые материалы, а также чугунные и медные котлы, железо в разных изделиях, чайную посуду, чай, сахар, выменивая на них рогатый скот и преимущественно баранов, сало, кошмы и другие киргизские изделия. В Павлодаре существует Никольская ярмарка с 1 по 15 декаб­ря, но иногородних купцов на нее не приезжает, но по закрытию реки Иртыш льдом, с первой половины ноября приходит на верблюдах из степи множество киргизов, начинается и продолжается так называемая сатовка (казахский торговый обмен и продажа). Киргизы продают сырые шкуры рогатого скота, овчины, кошмы, арканы (веревки из конских волосьев) и покупают разные лавочные товары, а также преимущественно муку, которая и отвозится в степь на верблюдах. Сумма оборота этой сатовки и ярмарки простиралась в 1867 году на 250 тысяч рублей.

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В Павлодаре по реке Иртышу судоходство открыто с давних лет, а с 1861 года начали приходить туда из Тюмени и Тары пароходы с двумя баржами по четыре и пяти в каждое лето. На них сплавляется большая часть товаров, закупленных на Ирбитской ярмарке павлодарскими, семипалатинскими, усть-каменогорскими, копальскими и верненскими купцами. В обратный путь на пароходах отправляются разные клади и преимущественно шкуры рогатого скота на салотопенные заводы в Тюмень.

В 1867 году приходили в Павлодар 5 пароходов.

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В Павлодаре один салотопенный завод. На нем выделываются мыла и свечи на 2 000 рублей. Мукомольных ветряных мельниц – 3. Кроме хлебопашества жители Павлодара занимаются садоводством, огородничеством, извозом и рыбною ловлей в реке Иртыше. Добывается там рыба: осетры, стерляди, нельма, щуки, налимы, окуни, язи, плотва и ерши. На огородах садятся огурцы, дыни, арбузы, морковь, свекла, картофель, капуста, а также много разводится так называемого линейного табаку, который большей частью сбывается в киргизскую степь. В потребном количестве там находится несколько кузниц и кирпичных заводов. Разных ремесленников живут в Павлодаре до 10 человек. От этой разной промышленности павлодарские обыватели живут вообще не бедно.

(По материалам статьи Н. Абрамова, опубликованной в 1869 году)

От собора до шишки

Краса старого Павлодара конца прошлого и начала нынешнего ХХ века – величественный каменный Троицкий собор. Находился на том месте, где ныне стоят уже бывшая гостиница «Казахстан» и так называемый 16-квартирный дом на перекрестке улиц Естая и Сатпаева.

Когда на месте станицы был образован город и утвержден новый проектный план застройки, жители нового города стали заселять отведенные им кварталы, строить дома и придворные постройки. В течение 25 лет вокруг базарной площади (сейчас здесь торговый дом «Старый город» и несколько жилых многоэтажек) появились деревянные дома купцов и зажиточных граждан. Выросли магазины, амбары, склады, лавки. Все жители нового города стали записываться в городское мещанское сословие. Однако вскоре встал вопрос о религиозных зданиях для русских мещан и для мусульман.

Вскоре татарское и казахское население построило себе деревянную мечеть. А православное население продолжало посещать старую деревянную церковь, и ходили туда не только станичники, но и мещане, купцы, военнослужащие. Тесно стало в старом храме – возникали даже трения и потасовки, доходившие до драк между мещанами и казаками-станичниками.

И вот в начале 90-х годов ХIХ века был построен красивейший Троицкий собор, освященный в 1893 году.

Но павлодарские «геростраты» ХХ века разрушили его до основания, бездушно включившись на заре советской власти в массовый поход против памятников культовой архитектуры. Эта беда коснулась не только Троицкого собора, но и восьми других кирпичных церквей в области. В 1929 году и недостроенный Владимирский собор отошел к коммунальной службе города, в нем разместили электростанцию, а затем мастерские и литейный цех завода «Октябрь».

В конце 30-х Троицкий собор был закрыт, конфисковано все имущество и весь письменный архив. Ставился вопрос о передаче храма под клуб или другие нужды. Но победила сталинская точка ликвидации под корень всех храмов, и был начат снос. По кирпичику разоб­рали в 1937 году Троицкий собор и из целых кирпичей построили среднюю школу № 8 и часть жилого дома на 16 квартир, построенного на территории церковного двора. Дом этот в народе прозвали «шишкой» – уж слишком выпирал он на фоне одноэтажного города… Сегодня же шестнадцатиквартирный – второе прозвище этого строения – ничем примечательным внешне не отличается…

Про учебу

Владимирское городское училище – это второе учебное заведение (после казачьей начальной школы), которое было открыто в Павлодаре в 1872 году.

Сначала училище ютилось в деревянном доме, а в 1886 году началось строительство нового здания по чертежам одного семипалатинского инженера, и к осени 1888 года оно было возведено. Для того времени это здание выглядело настоящим дворцом по сравнению с окружающими деревянными домами. В тот год в Павлодаре было всего четыре кирпичных дома (тюрьма, тюремный дом начальника, дом атамана и атаманское станичное правление). Здание городского училища стало пятым.

Павлодарцам и сегодня хорошо знакомо это здание в старой части города – на бывшей улице Интернациональной – 40 лет ВЛКСМ (ныне – Исиналиева).

«Памятная книжка» Западно-Сибирского учебного округа, которому подчинялось училище, изданная в Томске в 1895 году, сообщала: «Павлодарское 3-классное городское училище помещается в доме городского общества… Плата за учение по 3 рубля в год с ученика. Учащихся на 1 января 1894 года было 110».

Благодаря поддержке купца Дерова материальная база училища постоянно улучшалась. В 1891 году в училище была создана библиотека. По сведениям на 1 января 1888 года, училище приобрело коллекцию гербария, имело различных атласов, глобусов и карт – 23, пособий по рисованию и черчению – 3, пропи­сей – 7, других учебных пособий – 4. К 100-летию со дня рождения А. С. Пушкина биб­лиотека училища приобрела сборники сочинений Пушкина, а также настольный бюст поэта.

С 1907 года при училище начали функционировать одногодичные педагогические курсы, переведенные из города Бийска, а через три года эти педкурсы преобразованы в двухгодичные. Здесь готовили учителей начальных школ.

Городское начальное училище в 1920 году было преобразовано в советскую школу 2-й ступени, в которой учился будущий поэт Павел Васильев. С 1929 года в нем разместился педтехникум, а ныне в старом корпусе находятся учебные классы педагогического колледжа им. Б. Ахметова.

А вот Низшая сельскохозяйственная школа – это третье учебное заведение Павлодара. Начало ей положил основанный в 1871 году павлодарский интернат для казахских мальчиков, где им давались первые знания о сельском хозяйстве, о том, как надо вести земледельческие полевые работы кочевым и полукочевым народам, а также тем, кто перешел на оседлость в городе и занимается огородничеством.

Сама школа была учреждена в 1889 году. Сначала она содержалась за счет зажиточного казахского населения, а затем – за государственный счет.

По первому набору в 1888 году было 23 ученика. Здесь обучали не только грамоте, но и проводили практические занятия при столярной и сапожной мастерских. Летние же занятия учащихся стали проводиться на земельном участке на урочище «Чекат» (ныне – Шакат). В первый год были куплены 14 лошадей для пахоты участка в 100 десятин (примерно около сотни гектаров), плуги, семена пшеницы-белотурки, полевой ржи, овса, проса, гречихи и бахчевых культур. Орудиями пахоты были саковские однолемешные плуги.

12 апреля 1889 года школа начала полевые работы. Посевами было засеяно 14 десятин, из них овсом – 3, пшеницей – 7, просом – 1, картофелем – 145 кв. саженей (примерно 6,5 сотки) и бахчевыми – 1 десятина (1,09 га). В июле-августе состоялся сбор урожая, который дал всего 658 пудов, в том числе пшеницы – 270 пудов. Бахча дала арбузы и дыни, но они оказались незрелыми из-за холодного августа. Уже тогда, более 100 лет назад, в павлодарских степях культивировались такие сорта арбузов, как «кавказские», «наманганские», «астраханские», «андижанские», «исполинские», «улучшенная черноуска». Хороший урожай дали кукуруза и гречиха.

Павлодар в цифрах 1910 года

Все население делилось тогда по религиозным признакам. Православных христиан было 5 203 человека; кроме того, числились 436 единоверцев. Значителен был вес раскольников, кержаков-староверов и сектантов – 807 человек. В Павлодаре жили 104 римско-католиков (поляки, немцы, прибалты). Кроме того, к христианам примыкали и протестанты, их было 420 человек. Второе место после православных занимало мусульманское население, к которому относились казахи (их тогда называли киргизами), татары, сарты (выходцы из оседлых местностей – ташкентцы, бухарцы, хивинцы и т. д.). Их число составило 2 557 человек (26,7%). В городе осели и евреи (иудеи) – 22 человека. Проживали русские, украинцы, поляки, мордва, немцы, евреи, белорусы, казахи, узбеки, татары, чуваши и даже китайцы, правда, их было немного.

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В десятитысячном Павлодаре было немного свободных домов, которые сдавались внаем. Но все же сохранились интересные цифры. Аренда большой квартиры из шести комнат и выше в год стоила 600 рублей, значит, один день проживания – 1 рубль 64 копейки. Для сравнения: 1 кг лучшего мяса стоил 25 копеек. Стоимость малой квартиры с числом комнат менее четырех была 200 рублей.

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В те годы в Павлодаре проживало более сотни купеческих и торговых семей, у которых было более 200 торговых точек. Кроме того, существовала базарная торговля.

Ржаной хлеб в Павлодаре отсутствовал, зато значился пшеничный хлеб. Фунт такого хлеба весной стоил 3,5 копейки и во все времена года не превышал 4 копеек.

Мясные продукты стоили по-разному. Стоимость одного фунта мяса лучшего сорта говядины вес­ной была 12 копеек (килограмм – 30 копеек), худшего мяса – 10 копеек (кило­грамм – 25 копеек), летом, соответственно, – 10 и 8 копеек (килограмм – 25 и 20 копеек), зимой – 8–7 копеек (килограмм – 20 и 17 копеек.).

Соль и сахар тоже имели разные копеечные цены. Фунт соли стоил весной 1 копейку, а сахар 18 копеек (килограмм сахара – 45 копеек, соли – 2,5 копейки.). Так что сахар был дороже мяса, нынче наоборот.