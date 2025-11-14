Незваные гости

Огромная стая бродячих псов на протяжении двух лет терроризирует жителей поселка Аулиеколь. Люди с опаской выходят на улицу, стараются быстрее добраться до пункта назначения, пока на их пути не появилась свора собак, цепляющаяся ко всем встречным.

Теплым июльским вечером их жертвой оказался 30-летний Думан Габдуалиев, который, как обычно, возвращался с работы на велосипеде. В этот момент стая из шести особей напала на него: велосипед перевернулся, мужчина упал, в результате чего получил перелом бедра, и вот уже третий месяц на больничном – ходит на костылях, самостоятельно не может обуться.

– Сын после работы всегда сразу приезжал домой, а тут его нет и нет. Я начала беспокоиться. Звонила ему на сотовый, он не брал трубку, а потом ответил и сказал, что не может встать. Оказывается, он лежал целый час, кое-как дополз до телефона и ответил на мой звонок, – рассказала жительница поселка Галия Шакирова. – Мы с соседом поехали­ на место, вызвали скорую, его увезли в больницу. Через 10 дней сделали операцию, и вот теперь каждый месяц он по 14 дней лежит в больнице, получает системы. Работать пока не может, да и больничный не оплачивают. Живем вдвоем на мою пенсию, сводим концы с концами, сами знаете, какие сейчас медикаменты дорогие...

Тем временем стая псов продолжает орудовать в поселке, врываясь в чужие владения и безжалостно потроша хозяйство. Так, многодетная мать, недавно потерявшая отца своих детей, лишилась больше половины птиц, которых она птенцами брала в долг, кормила несколько месяцев.

В общей сложности за два года от укусов пало более ста домашних птиц. Сначала собаки потрошили кур, потом бройлеров, а затем и до гусей с утками добрались. А недавно случилась новая трагедия.

– Субботний вечер, все были дома. И вдруг я услышала визг поросенка, выбежала во двор, увидела, что дверь в сарай открыта, а оттуда выбегают собаки. Я зашла в сарай и ужаснулась: практически все куры лежали распотрошенные – 38 птиц. Из трех поросят остался один, весь искусанный. Несколько дней я его выхаживала, еще одного, испуганного, нашла в ту же ночь под соседскими воротами, а третьего собаки утащили с собой. Мы стали запирать сарай на ночь, но и это уже не спасает. Боюсь детей даже в собственный двор отпускать, потому что собак очень много, и они огромные, делают подкопы под забором и проникают во дворы, а теперь уже и в сараи, – со слезами на глазах рассказывает Наталья Бейхер.

Такие налеты на хозяйства местных жителей происходят ежедневно. Десятки семей в одно мгновенье остаются без средств к существованию. Марина Юрьева оценивает свой ущерб в 1 млн тенге. За два года бездомные псы наведывались к ней во двор пять раз, загрызли 15 баранов и 60 кур.

– Собаки и раньше таскали со двора кур, но это были единичные случаи. Сейчас перегрызают все, что видят на своем пути. Они ведь столько не съедят, просто потрошат – и все. Мы уже не знаем, что делать, в какие колокола бить. Каждый день жители сообщают о своих потерях. И счет идет на десятки голов. Люди в поселках выживают только благодаря хозяйству, а тут такое творится. Скоро все останемся без птицы и скота, потому что собаки все растащат и загрызут, – не сдерживая эмоций, говорит Марина Юрьева.

Законное бездействие

Местные власти в курсе происходящего, понимают чаяния жителей, но помочь ничем не могут. Закон РК «Об ответственном обращении с животными», действующий с марта 2022 года, связывает им руки.

– У нас запрещен отстрел бродячих животных. Работа сейчас построена так: собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют, чипируют и выпускают в естественную среду обитания. Но есть недобросовестные местные жители, которые выкидывают своих собак на улицу, – обозначил другую сторону проблемы аким поселка Аулиеколь Бекнур Шаймерденов. – Вот был случай: женщина скидывает мне видео, где запечатлены пять щенков, и говорит: «Моя собака ощенилась, не знаю, что с ними делать. Придите и заберите или я оставлю их на краю поселка, пусть бегают». Так и начинаются проблемы. Эти щенки вырастут, станут дикими и злыми. Представляете, сколько их таких? Если люди завели собаку, то должны и позаботиться о ней, стерилизовать хотя бы.

Именно поэтому ситуация не стабилизируется, а напротив, усугубляется, хотя ежегодно финансирование программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат в прежнюю среду обитания) растет. В 2025-м Костанайской области выделено 125 млн тенге на стерилизацию, вакцинацию и чипирование 3 700 особей, и это на 40 млн тенге и 500 голов больше, чем годом ранее. Регион в числе лидеров по выделению средств на реализацию госпрограммы, уступает лишь мегаполисам страны.

– Выделяемую сумму мы делим на все города и районы области. Но большая часть средств идет на реализацию программы ОСВВ в городах Костанае, Рудном, Лисаковске, Житикаре и Тобыле, потому что здесь очень много жалоб. К примеру, в Костанае ежедневно в службу iKomek поступает около десяти звонков от местных жителей. Одна заявка – это от пяти до десяти собак, поскольку они бегают стаями, – разъяснил руководитель отдела управления ветеринарии Костанайской области Талгат Шамшадин.

Учитывая, что в Костанайской области есть еще 16 районов, на каждый из них на реализацию программы ОСВВ приходятся незначительные суммы. Аулие­кольскому району досталось около 1,5 млн тенге. Это стерилизация, вакцинация и чипирование 50 голов. Средства в этом году уже использованы, а значит, нападения на хозяйства жителей Аулиеколя не прекратятся еще несколько месяцев.

В управлении ветеринарии говорят, что в 2026-м этими вопросами будут заниматься ветслужбы на местах. Возможно, удастся увеличить финансирование для районов, чтобы охватить программой куда больше особей.

Можно ли считать это решением проблемы? Ведь вопрос стоит несколько иначе.

Безусловно, стерилизованные собаки уже не плодятся, а значит, бездомных будет в разы меньше. Но что делать с теми, кто уже выпущен в привычную среду обитания? Вакцинированные и чипированные собаки, разу­меется, ежедневно хотят есть... Поэтому уставшие нести потери и бороться за свой скот и птицу люди требуют внести поправки в действующее законодательство и, как бы это жестоко ни звучало, узаконить отстрел бродячих животных.

Зоозащитники

в шоке

Казахстан выбрал другой путь – гуманный. И в общем-то, справедливый. Собаки имеют право на жизнь и не виноваты в том, что люди порой поступают хуже животных. Вот только на деле иногда эта гуманность становится хуже живодерства.

Нешуточный скандал разгорелся в другом районе Костанайской области. Зооволонтеры заявляют о жестоком обращении с животными в ветстанции поселка Заречный, которая выиграла все четыре лота по программе ОСВВ. Тревогу забила жительница города Тобыла Куляим Кайбагорова, которая случайно оказалась на территории организации и была шокирована увиденным.

– Как только я зашла, один из сотрудников сказал: «Вы еду привезли? А то собаки уже давно не ели». Затем я увидела, что в одной клетке содержится больше 20 щенят, один из них был мерт­вым, его задавили. Я забрала пять щенков, четыре из них в итоге умерли. У них был жидкий зеленый стул, а из пасти пахло аммиаком. Одного выходили, трижды возили в клинику, сейчас он пока находится у меня дома, хочу отдать его в добрые руки. Ветеринары сказали, что у щенков инфекционное заболевание, – рассказала Куляим Кайбагорова.

К спасению животных подключились зоозащитники, которые начали вывозить щенков и взрослых собак с ветстанции. Волонтеры также обнаружили, что самки после стерилизации истекают кровью, а у одного из кобелей даже не зашиты раны после кастрации. Заснятое на телефоны видео быстро разлетелось по соцсетям. И полиция отреагировала. Вот только результаты проверки повергли общественность в шок.

– Фактов жестокого обращения с животными либо нарушений ветеринарных норм не установлено. Отмеченные случаи кровоточивости у отдельных особей обусловлены послеоперационным периодом и не связаны с действиями сотрудников. Вместе с тем установлено, что в пункт временного содержания мог попасть щенок с признаками инфекционного заболевания, в результате чего была возможна передача инфекции другим животным. В настоящее время организацией принимаются меры по установлению источника заражения и предотвращению распространения инфекции, – пояснили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Вывезенные животные получали усиленную терапию в ветклиниках города. Однако, несмот­ря на усилия ветеринаров, из 24 щенков выжили только трое, погибла и взрослая самка...

Мировой опыт

в помощь

По информации управления ветеринарии Костанайской области, проблемы вокруг бездомных животных заставляют госорганы искать новые пути решения. Сейчас в Парламенте обсуждают предложения о том, чтобы сократить срок пребывания отловленных собак с 14 до 5 дней. В случае же если не найдется их старый или новый хозяин, животное ждет эвтаназия. Но посмотрим правде в глаза: лишь единицам «бродяг» удается обзавестись домом, а значит, большинство собак и кошек в случае принятия новшеств будет умерщвлено.

Между тем мировой опыт показывает, что подобные меры не приносят ожидаемого результата. А вот страны, где реализуются программы аналогичные ОСВВ, ощутили эффект примерно спустя пять лет, но при условии, что она затрагивает не менее 80% бродячих животных.

В общем, зоозащитники считают, что Казахстану следовало бы перенять опыт других развитых государств, которые нашли единственно верный способ гармонии между человеком и природой. Ведь сама по себе идея программы ОСВВ неплоха, нужно только правильно и добросовестно исполнять ее на местах. Ни для кого не секрет, что нынче за дело в ветклиниках порой берутся совершенно случайные люди, а содержанием уже вакцинированных и стерилизованных животных, как правило, никто не занимается.

По мнению волонтеров, нужны и питомники для «бездомышей», которые прошли стерилизацию, кастрацию и вакцинацию, где за животными бы ухаживали и кормили. А также необходимо усилить профилактическую работу среди населения, ужесто­чив контроль и наказание для хозяев животных, которые не стерилизуют своих собак, нещадно выкидывая их потомство на улицу, тем самым размножая стаи бездомных бродяг. Вероятно, только тогда будут и собаки сыты, и куры целы. И при этом реализован принцип гуманности.