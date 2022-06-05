От Индии до Италии: как казахстанцы голосуют на референдуме в разных странах мира

Казахстанцы приходят на участки для голосования на референдуме по поправкам в Конституцию в разных странах мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Так, работают участки для голосования в городах Пекин, Шанхай, Гонконг, Сингапур, Куала-Лумпур, Джакарта, Улан-Батор.

Открылись избирательные участки в Бишкеке, Ташкенте, Ашхабаде и Душанбе.

Начали работу участки для голосования в Ереване и Тбилиси.

Начали работу избирательные участки в Нью-Дели и Исламабаде.

На Ближнем Востоке начали работу избирательные участки в Абу-Даби, Дубай, Эр-Рияде, Джидде, Маскате, Дохе.

Избирательные участки в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске открыли свои двери для голосующих.

Для граждан Казахстана начали работу избирательные участки в Анкаре, Стамбуле и Анталии.

Начали работу избирательные участки в Софии, Афинах и Бухаресте.

Открылись избирательные участки в Минске, Бресте и Баку.

Начали работу избирательные участки в Будапеште, Варшаве, Праге, Загребе и Братиславе.

Открыты избирательные участки в Риме, Париже и Мадриде.

Открыты избирательные участки в Риге, Вильнюсе, Таллинне и Хельсинки.

Начали работу избирательные участки в Берлине, Франкфурте-на-Майне и Лондоне.