От Индии до Италии: как казахстанцы голосуют на референдуме в разных странах мира

Казахстанцы приходят на участки для голосования на референдуме по поправкам в Конституцию в разных странах мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
Так, работают участки для голосования в городах Пекин, Шанхай, Гонконг, Сингапур, Куала-Лумпур, Джакарта, Улан-Батор.
Открылись избирательные участки в Бишкеке, Ташкенте, Ашхабаде и Душанбе.
Начали работу участки для голосования в Ереване и Тбилиси.
Начали работу избирательные участки в Нью-Дели и Исламабаде.
На Ближнем Востоке начали работу избирательные участки в Абу-Даби, Дубай, Эр-Рияде, Джидде, Маскате, Дохе.
Избирательные участки в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске открыли свои двери для голосующих.
Для граждан Казахстана начали работу избирательные участки в Анкаре, Стамбуле и Анталии.
Начали работу избирательные участки в Софии, Афинах и Бухаресте.
Открылись избирательные участки в Минске, Бресте и Баку.
Начали работу избирательные участки в Будапеште, Варшаве, Праге, Загребе и Братиславе.
Открыты избирательные участки в Риме, Париже и Мадриде.
Открыты избирательные участки в Риге, Вильнюсе, Таллинне и Хельсинки.
Начали работу избирательные участки в Берлине, Франкфурте-на-Майне и Лондоне.