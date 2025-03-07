От культурного шока до успеха: история казахской девушки, открывшей бизнес в США

Жизнь порой подкидывает нам неожиданные повороты, но главное — не бояться перемен. История Айгерим Серик, решившей переехать в США, стала тому доказательством. Сначала — культурный шок, трудности с адаптацией и финансовые проблемы, а затем — создание успешного бизнеса в американской бьюти-индустрии. В разговоре с корреспондентом Kazpravda.kz она откровенно поделилась воспоминаниями о том, как ей удалось преодолеть все преграды и построить свою мечту за океаном

Фото Жанар Абишевой

Айгерим родилась в Астане в семье студентов. Детство, как у большинства детей на постсоветском пространстве, было простым и скромным, но в этом был свой плюс. Трудности сформировали ее как личность и научили ценить каждый момент жизни. Окончив школу, она получила грант на обучение в ЕНУ имени Л. Н. Гумилева по специальности «Иностранный язык». Завершив учебу с красным дипломом, она с оптимизмом смотрела в будущее, надеясь, что знание английского и китайского откроет перед ней новые горизонты.

Но жизнь приготовила неожиданный поворот. Для всего потока студентов того года стало настоящим шоком известие о том, что им предстоит отрабатывать образовательный грант в государственной школе в течение трех лет, либо вернуть всю сумму обучения и стипендий в государственную казну.

«Этот закон вступил в силу именно в тот год, когда я заканчивала последний курс, и несмотря на то, что изначально при поступлении никто из моего потока не знал о таком положении вещей, мне, как и многим другим выпускникам, впоследствии пришлось отрабатывать этот грант в школе», – отмечает девушка.

Тем временем жизнь начала разворачиваться в другом направлении. В 2018 году Айгерим с удивлением узнала, что была отобрана для участия в программе лотереи «Грин Карт». Переезд в США становился реальностью, но с ним пришли и финансовые трудности. Девушка не успела полностью отработать свой грант и для того, чтобы оплатить за обучение, ей пришлось взять кредит.

«Я всегда слышала о том, что многие люди стремятся переехать в США, так как в этой стране больше возможностей для реализации. Это подтолкнуло меня к переезду, и я решила попробовать построить жизнь с нуля в новой стране», – делится она.

Айгерим начала свою новую жизнь в Нью-Йорке – городе, полном контрастов и возможностей, но этот шаг не был легким.

«Для переезда требовалось немало денег – на билеты, аренду жилья, документы и прочее, и я очень благодарна своей семье, а в особенности моей маме за то, что она финансово поддержала меня в этот момент. В 2019 году я приехала в Нью-Йорк – огромный, яркий, шумный и разнообразный. Этот город как громадный котел, в котором варятся миллионы людей из самых разных культур, рас и национальностей. Признаюсь, честно, переезд туда был для меня огромным стрессом, и я столкнулась с культурным шоком», – делится воспоминаниями девушка.

Буквально через несколько месяцев после переезда в американский мегаполис грянул коронавирус, и весь город закрылся и ушел на «паузу».

«Я потеряла работу, мне нечем было оплачивать очень дорогую аренду квартиры и жизнь в Нью-Йорке, и я решила вернуться в Казахстан на какое-то время. Сейчас спустя почти 5 лет я рада, что все случилось именно так, потому что, побыв дома рядом с родными, я поняла в каком направлении хочу двигаться дальше», - рассказывает она.

Будучи в Нью-Йорке, Айгерим поняла, что бьюти-индустрия в США оставляет желать лучшего, особенно в плане качества предоставляемых услуг. И она подумала: почему бы не обучиться профессии, связанной с предоставлением бьюти-услуг и не начать оказывать более качественный сервис на американском рынке.

Пройдя начальное обучение в Казахстане, Айгерим продолжала совершенствовать свои навыки через онлайн и офлайн-курсы. После возвращения в Америку она переехала в Остин, штат Техас, где ей нужно было пройти обучение в местной бьюти-школе и получить лицензию, чтобы легально работать в индустрии. В тот период Айгерим начала работать в одном из салонов красоты.

«Поначалу у меня не было много клиентов, и я подрабатывала кассиром в магазине, доставляла еду и работала курьером. Дауншифтинг – это очень популярный термин среди иммигрантов, который обозначает «снизить свою социальную планку/значимость». Очень многим переселенцам поначалу приходится подрабатывать на таких простых работах, чтобы встать на ноги», – вспоминает девушка.

Но так как она активно практиковалась, все время улучшала свои навыки и работала над своими страницами в социальных сетях, то в скором времени у нее образовалась полная запись на два месяца вперед, и она решила отделиться от салона и начать работать на себя.

«Открытие своей ногтевой студии было одним из самых сложных и увлекательных периодов в моей жизни. Мне пришлось учиться, как вести бизнес в Америке с нуля, начиная с аренды помещения и регистрации компании до налогов и рекламы. И это несмотря на языковой барьер», – отмечает Айгерим.

По ее словам, было проделано много работы, и ошибок тоже хватало, но при этом девушка ни за что бы не променяла весь этот опыт и путь, который она преодолела.

«Мне было очень страшно оказаться одной в чужой стране и начать бизнес, но благодаря поддержке моих постоянных клиентов и новых друзей у меня это получилось. Со временем я наняла помощницу, чтобы разделить обязанности и отправлять к ней клиентов, которые не могли попасть ко мне на запись. Местные мастера были заинтересованы в том, чтобы я обучала их данной технике, и я написала свой авторский курс и стала обучать местных специалистов. Сейчас ко мне приезжают на обучение студенты со всей страны, и я очень благодарна за все эти возможности, которые мне предоставила жизнь», – делится наша соотечественница.

Чтобы сделать маникюр в салоне Айгерим, американцы готовы платить 150 долларов, а обучение на ее курсах стоит 1 500 долларов. При этом девушка сетует на то, что индустрия красоты в США развивается гораздо медленнее, чем в постсоветских странах.

«В Казахстане девушки уделяют гораздо больше внимания своему внешнему виду, и от этого там более завышенные стандарты. В США же большинство ногтевых салонов принадлежат вьетнамцам, они заполонили рынок и предоставляют услуги очень быстро и дешево. Но быстро и дешево не всегда является стандартом качества, и многие местные клиенты жалуются на то, что в этих салонах не уделяют должного внимания деталям и от этого качество очень страдает», – рассказывает Айгерим.

Она считает, что именно потому, что в ее студии особое внимание уделяется обработке кутикулы, подготовке ногтевой пластины и безопасному тонкому покрытию гелем, ее услуги пользуются большим спросом.

«Клиенты видят, что я также уделяю внимание соблюдениям стандартов дезинфекции и стерилизации, а также слежу за тем, чтобы качество нашего сервиса и услуг постоянно повышалось. Обо мне напечатали статью в американском журнале «Nail Pro Magazine», где я попала в список 30 лучших нейл-артистов до 30 лет по всей стране. Я также участвовала в записи подкастов и статей про популярность «русского маникюра» в Америке», – рассказывает девушка.

Как успела заметить Айгерим, местные американцы уважают и поощряют людей, которые стараются разговаривать на английском языке, и никогда не пристыдят за акцент.

«Мои клиенты всегда удивляются моему беглому английскому языку, несмотря на мое стеснение своего акцента», – скромничает собеседница.

Она рассказала, что в целом жизнь в США и Казахстане очень различаются. Многие моменты ей нравятся в этой стране, но есть то, по чему она скучает из Казахстана.

«В Америке все стараются соблюдать режим и порядок во всем, начиная с планирования расписания на много недель вперед и заканчивая поддержанием чистоты и порядка на улицах. Людей среднего класса здесь значительно больше, чем в Казахстане, и условия жизни более комфортные. Например, проценты на ипотеку или кредиты на машину здесь значительно ниже, чем в Казахстане. Из минусов могу отметить отсутствие бесплатного здравоохранения в США. Если ты не работаешь на хорошую компанию, которая предоставляет медицинское страхование, покупать свою собственную страховку выходит очень дорого. Также в Техасе очень плохо работает общественный транспорт и без машины невозможно передвигаться по городу», – рассказывает Айгерим.

Недавно уроженка Казахстана получила гражданство США, и это стало одним из самых значимых событий в ее жизни.