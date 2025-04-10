От лекарств зависит жизнь пациентов: о проблемах в лекарственном обеспечении рассказала сенатор

Сенат
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Венера Баталова
корреспондент

Перебои в поставках медикаментов фиксируются ежегодно, особенно в начале и конце календарного года, что вызывает недовольство граждан и подрывает доверие к системе здравоохранения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эту проблему в своем депутатском запросе подняла парламентарий Айнур Аргынбекова, передает Kazpravda.kz

«Мы слышим из СМИ, социальных сетей и обращений граждан жалобы на отсутствие «Инсулина», противосудорожных препаратов, противоопухолевых препаратов, а ведь это те медикаменты, прием которых «нельзя пропускать» и «подождать», от их наличия зависит жизнь пациента! В таких ситуациях заверения госорганов, что все информационные системы, нормативные акты, финансирование работают для бесперебойного обеспечения, остаются декларативными», — сказала сенатор.

Кроме того, в запросе сенатора Аргынбековой поднимается проблема неэффективного планирования, отсутствия прозрачности процедур закупа и слабой информированности медицинских организаций о ходе закупок. Также депутат подчеркнула, что требует решения и вопрос формирования перечней дорогостоящих препаратов.

«Учитывая многолетнюю проблему дефицита лекарств во всех регионах в начале и конце календарного года, как на амбулаторном, так и на стационарном уровнях, мы понимаем, что проблема носит системный характер, как на уровне Министерства здравоохранения, СК Фармация, так и на уровне медицинских организаций на местах.  Поэтому решение существующих проблем в области лекарственного обеспечения должно проводиться комплексно – от внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты до информатизации системы здравоохранения», - отметила сенатор.

По словам Аргынбековой, необходимо обеспечить своевременное поступление жизненно важных препаратов во всех регионах, сформировать реестр взаимозаменяемых лекарств при социально-значимых заболеваниях, а также повысить доступность инновационных препаратов с доказанной эффективностью.

#лекарства #СМИ #депзапрос

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