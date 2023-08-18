От медеплавильного завода до форпоста

В 57 километрах от Семея расположена одна из достопримечательностей области Абай – Шульбинское водохранилище. Живописное место в сосновом бору, прозрачная вода, чистый песок привлекают не только местных жителей. А краеведы считают, что эти мес­та интересны как для отдыха в жаркие летние дни, так и для археологических исследований. Очень давно здесь располагались старинные поселения, это подтверждают находки краеведов. Причем остатки поселений можно увидеть лишь раз в год – в мае. Именно в это время начинаются технические работы на Шульбинской ГЭС и часть водохранилища осушают.

По словам председателя крае­ведческого общества «Прииртышье» Марата Сасанова, та часть, которая находится выше ГЭС и попала под затопление, возвращается в историческое русло реки Иртыш. Из-за этого осушается определенная территория, а это интересные зоны Прииртышской линии. Прежде всего это Шульбинский форпост и такие поселения, как Старая Шульба, Пьяный Яр, Уба-Форпост, Измайловка, Беткудык. Много там поселений, которые попали под затопление, и они очень интересны с историчес­кой точки зрения.

Краевед рассказывает, что на территории Шульбинского водохранилища имеется ряд курганов, которые перед затоп­лением в 80-х годах не были достаточно исследованы.

На этой территории располагался Демидовский завод, где выплавляли медь и дальше из этих слитков отливали монеты. Просуществовал завод недолго. Из-за нехватки древесного топлива он закрылся. Уже в 1747 году, после смерти Акинфия Демидова, все его уральские и алтайские заводы были переданы в государственную собственность. И государство решило, что шульбинский завод гораздо полезнее в качестве военного укрепления, нежели убыточного металлургического предприятия. Вот так завод превратился в одно из крупных военных укреплений на Иртышской линии – Шульбинский форпост.

В ходе экспедиций краеведы находят интересные предметы старины. В основном это монеты, пуговицы, замочки и нательные крестики. Среди находок есть и старинные каменные жернова. Найдены и очень маленькие серебряные монеты, настолько маленькие, что в свое время Петр I называл их «вшами». Разглядев их вблизи, даже не представляешь, как можно было пользоваться такой мелкой монетой и не потерять. В некоторых источниках есть сведения, повествующие о том, что простолюдины, чтобы не потерять монетки, носили их во рту. Якобы после этого и появилось выражение «отслюнявить деньги». Краеведы рассказали, что эти монетки были произведены в 1703 году в Москве на Кадашевском монетном дворе.

Кроме того, на территории поселений члены краеведческого общества обнаружили старую дорогу со следами телег. Пройдя по ней, можно найти много интересного. В основном это элементы конной упряжи и детали от телег. Две дороги из Шульбинского форпоста вели в сторону Змеиногорска, и одна – в Усть-Каменогорск.

Краевед рассказал еще об одном интересном поселении под названием Старая Шульба. Здесь проживало очень много военных. Поисковики там находили увольнительные жетоны, медали, военные пуговицы, а также гильзы и патроны. Два года назад на месте бывшего форпоста краеведы нашли бронзовый свисток городового. Историки-любители даже провели эксперимент – посвистели в него. Оказалось, в степи звук разносится на расстояние двух-трех километров.

Шульбинский форпост и все находящиеся там поселения привлекают внимание не только краеведов и поисковиков из Семея, но и из Павлодара, Риддера и Усть-Каменогорска. Нередко здесь можно увидеть людей с металлоискателями. Практически никто не уезжает без интересных находок.

При этом попадаются еще и предметы бронзового века, ведь очень давно возле притока Иртыша – речки Шульбинки – наши древние предки добывали превосходную медь с большим содержанием серебра и золота. Недаром рудознатцы Петра I, подневольные люди промышленника Демидова, идя по следам древней чуди, заново открыли здесь залежи малахито-лазуритовой руды и поставили медеплавильный завод.

Исследуя форпост, краеведы обнаружили любопытную деталь. Одна из стен укрепления – та, что была направлена к Иртышу, так называемый кронверк – имела дугообразную форму. Остальные же стены форпоста были прямыми, как того и требует военная наука. По предположениям краеведов, форма полусферы, скорее всего, помогала обороне. Потому что на этой стене можно было установить сразу несколько пушек, которые бы обстреливали довольно значительную часть акватории Иртыша.

На Иртышской укрепленной линии в начале и середине XVIII века строилось несколько крупных крепостей, между ними ставились форпосты, а также более мелкие военные укрепления, называвшиеся станицами или станами. Они отличались друг от друга размерами, вооружением и количеством личного состава. А строились они с единственной целью: предот­вратить нашествие джунгар на территорию Казахстана.

И со своей ролью эта укреп­ленная линия отлично справилась: видя крупные военные укрепления вдоль Иртыша, джунгары так и не решились на открытые военные действия.

По словам краеведов, крепости, форпосты, редуты и станицы были и остаются частью истории Казахстана. И нужно, чтобы найденные форпосты вошли в реестр памятников архитектуры и истории Казахстана. Это позволит сохранить нашу историю для будущих поколений.

Не только военный люд проживал здесь. Развивалось и сельское хозяйство: крестьяне сеяли рожь, пшеницу, выращивали овощи. Недавно краеведы обнаружили в этих местах гранитную зернотерку и несколько жерновов из этого же материала разного размера: от небольших, которые использовали в каждом доме хозяйки, до крупных – их применяли на мельницах.

Кроме того, были обнаружены интересные каменные наконечники стрел, скребки и другие орудия труда, выполненные из яшмы и кремния. Все это говорит о том, что пойму Иртыша и его притоков – малых рек и ручь­ев – люди населяли со времен каменного века. А в период поздней бронзы именно в Прииртышье был создан мощный центр по разработке месторождений меди и олова, необходимых для плавки бронзы.

Косвенное подтверждение этому можно найти в книге Вильгельма де Геннина «Описание уральских и сибирских заводов»: «…В тамошних местах при реке Иртышу, выше Семиполатной крепости верстах в 60, где пала речка Шульба, по той речке от устья вверх оной, например, в версте, от Убы реки в десяти верстах, найдено помянутым же дворянином Акинфием Демидовым старинных плавильных пять печей, при которых и сок имеетца и руд при тех печах есть не мало, а по признаком оные видом таковы, якобы серебреная руда. Токмо сожалетельно, что около таких богатых рудных мест лесу мало имеетца, а которой и есть, да и тот не такой, как в других местах красной лес бывает, которой употребляетца на уголь. А тамо более около рек лес тальник, ветловник, осокорь, тополь, а между гор в логах пихтовник, да и того малое число. Токмо где Демидова заводы построены, тут около ево имеютца боры, но не весьма ж лесу много, и по исчислению будет оного, когда плавить руды на медь в четырех печах, на пятнатцать лет».

Это подтверждает версию, что в 40-е годы XVIII века оставались вполне четкие следы древних рудничных разработок. Согласно историческим сведениям, рудознатцы, посланные на Алтай и в Восточный Казахстан Акинфием Демидовым, чаще всего не вели геологическую разведку в современном ее понимании, а больше искали такие вот «метки», оставленные древними предками для будущих поколений металлургов. К сожалению, сейчас в этих местах не осталось никаких следов от тех пяти плавильных печей, о которых рассказывал Вильгельм де Геннин. Активная хозяйственная деятельность наших современников практически не оставила в округе никаких ценных археологических находок, которые могли бы рассказать науке много интересных историй об этом богатом полиметаллами рудном крае.