От педагога до министра

В Алматы в Казахском национальном женском педагогическом университете состоялись памятные мероприятия, посвященные министру образования и науки Казахстана 2002–2003 годов, известному педагогу Шамше Беркимбаевой.

Шамша Беркимбаева родилась 10 октября 1942 года в Каскеленском районе Алматинской области. В 1966 году с отличием окончила филологический факультет Казахского государственного женского педагогического института, а через десятилетия возглавила этот вуз, с 2003 по 2011 год занимала пост ректора. Она начала свою профессиональную карьеру рядовым учителем и стала министром образования и науки республики.

За годы ее руководства старейшее учебное заведение, основанное в 1944 году, получило статус университета. Шамша Берким­баева руководила учебным процессом, а также принимала участие в обновлении административно-хозяйственной части.

– Главная ценность государства – это человек. Сегодня очень важно, что вместе с нашими студентами мы вспоминаем учителя, педагога, профессора, ученого и государственного деятеля Шам­шу Беркимбаеву. Молодежь нуж­дается в примерах преданности родине, своему делу. Молодые люди должны понимать, что наша страна создана руками старших поколений, ее нужно сохранить, развивать и передать потомкам, – отметила председатель правления АОО «Назар­баев Интел­лектуальные школы» Куляш Шамшидинова. – Мне посчастливилось работать с Шамшой Копбаевной в то время, когда она была министром образования и науки Казахстана. Я тогда была вице-министром. Помню, как она большое внимание уделяла развитию сельских школ, инициировала программу по их строительству и развитию. Она, как учитель, как педагог хорошо изнутри понимала проблемы, связанные с казахстанскими школами, и делала все возможное, чтобы они решались.

По словам Куляш Шамшидиновой, Шамша Беркимбаева привозила из других государств модели законов о статусе учителя и убеж­дала всех в том, что и в нашей стране необходимо принятие данного закона. И вот в 2019 году Закон «О статусе педагога» был принят. В свои последние годы на курсах повышения квалификации Центра педагогического мастерства Шамша Копбаевна часто встречалась с директорами, учителями школ для создания и совершенствования программ по учебно-воспитательной работе.

В рамках памятных мероприятий в честь уважаемого педагога, инициатором которых явилась АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», состоялось открытие Дома студентов Казахского национального университета и Центра имени Шамши Берким­баевой в музее «Ақтұмар».

Центром педагогического мастерства NIS снят документальный фильм, посвященный жизни и педагогической деятельности Шамши Беркимбаевой «Шамшырақтай туған елдің Шәмшасы», издана по собранным рукописям ее книга «Қазақ мектебі – ұлт тірегі», которая при жизни педагога так и не была выпущена.

– У Шамши Копбаевны остались неопубликованные труды, в том числе исследовательская работа по казахстанской школе. Мы собрали весь этот материал и сегодня рады предложить его всему педагогическому сообществу республики, – сказала Куляш Шамшидинова.

Завершились мероприятия художественным циклом, концерт­ные номера которого собраны из произведений, посвященных Шамше Беркимбаевой.

За заслуги в развитии страны кандидат педагогических наук, доцент, академик Международной академии наук педагогического образования, министр образования и науки Республики Казахстан Шамша Беркимбаева (1942–2022) была награждена орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, «Құрмет», медалями «За трудовое отличие», «За отличную службу», имени Ыбырая Алтынсарина и имени Ахмета Байтурсынова и почетными грамотами. Шамша Берким­баева – обладатель знака «Почетный работник образования РК», «За заслуги в развитии науки РК».