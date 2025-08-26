Таким образом, республика планомерно продвигается в направлении технологического обновления промышленности и перехода к энергоэффективной экономике.

За истекшие два года в стране наблюдаются значительные позитивные подвижки в вопросах ресурсосбережения: модернизируются предприятия, внед­ряются зеленые технологии, растет доля возобновляемых источников энергии. Все это – часть более широкой государственной стратегии, которая включает десятки масштабных проектов, сотни энергоаудитов и миллиарды тенге инвестиций в устойчивое развитие.

Фундамент для изменений был заложен государственной Концепцией по энергосбережению и энергоэффективности

на 2023–2029 годы. Центральная ее цель – снижение энергоемкости ВВП на 25% к 2025 году по сравнению с 2008-м. Эта задача была перевыполнена досрочно. По данным Бюро национальной статистики, уже к концу 2023 года показатель энергоемкости сос­тавил 0,315 тонны нефтяного эквивалента на тысячу долларов ВВП – против 0,518 в 2008-м. Это снижение на 39%, что на 14 пунк­тов выше целевого ориентира. Поэтому еще в марте 2024 года в департаменте развития электро­энергетики Минэнерго РК констатировали, что снижение энергоемкости ВВП достигнуто на несколько лет значительно ранее намеченного и в показателях, значительно выше запланированных.

На фоне глобальных вызовов энергетическая стабильность – не менее важный ориентир. За 2024 год проведены капитальные ремонты 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин на крупнейших электростанциях Казахстана. Отремонтированы также 422 подстанции и 20,8 км линий электропередачи. Благодаря чему степень изношенности снизилась с 66 до 64%, а количество технологических нарушений сократилось на 18%.

Одновременно с этим Казахстан ускорил темпы перехода к возобновляемым источникам энергии. По данным Минэнерго, в 2024 году были введены 59 ветряных электростанций мощностью 1 409 МВт, 46 солнечных станций на 1 223 МВт и три биогазовые установки. Общая установленная мощность ВИЭ дос­тигла 5 419 МВт, а доля в общем объеме генерации выросла до 6,43%. Выработка электроэнергии от ВИЭ за год составила 7,58 млрд кВт.ч.

Для 2025 года намечен запуск еще девяти объектов на 455,5 МВт, включая новые станции в Актюбинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях.

В целом объем электроэнергии, производимой в республике, в 2024 году достиг 117,9 млрд кВт.ч – при этом ожидается, что в 2025 году показатель сохранится на уровне 117,1 млрд.

Но не только энергетика демонстрирует устойчивость. Промышленное производство также идет вверх. По данным Министерства национальной экономики, индекс промышленного производства за январь – июль 2025 года составил 106,9%. Особенно высокие темпы показала обрабатывающая промышленность (+6%), где рост зафиксирован практически во всех секторах: машиностроение (+10,5%), химическая промышленность (+9,9%), производство стройматериалов (+10,1%).

Этому способствуют не только благоприятный инвестиционный климат, но и успешное осуществление конкретных инвестиционных проектов. В 2024 году их было введено 180 на общую сумму 1,3 трлн тенге, причем 164 проекта пришлись на обрабатывающую промышленность. Это и новые заводы, и модернизированные предприятия, и высокотехнологичные производства. Среди флагманов – запуск завода ферросплавов в Экибастузе (EkibastuzFerroAlloys), литейного завода KamLitKZ, а также производство вольфрамового концентрата. Дополнительно развивается прак­тика энергосервисных контрактов (ЭСКО). В 2024 году завершено 275 проек­тов стоимостью 138,2 млрд тенге, 116 проектов оформлены как ЭСКО-контракты.

По оценке экспертов Института развития электроэнергетики и энергосбережения, эти меры позволят ежегодно экономить около 9,7 млрд тенге. Кроме того, на каждый тенге бюджетного участия удается привлечь 54 тенге частных инвестиций – один из лучших показателей в СНГ.

Год назад, в июле 2024 года, Правительство Казахстана одобрило Национальный инфраструктурный план развития на сумму 40 трлн тенге. План развития охватывает энергетику, транспорт, водное хозяйство и цифровую инфраструктуру. Также в центре внимания этой госпрограммы – комплексная модернизация коммунального сектора, улучшение энергоэффективности зданий, переход к интеллектуальным сетям.

Казахстан не просто декларирует курс на устойчивое развитие – он последовательно и системно ему следует. Все это формирует новый промышленный облик Казахстана – экономически сильного и экологически ответственного.