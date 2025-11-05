Фото автора

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу исключительной важности: до 2035 года обеспечить масштабный ввод новых энергоисточников общей мощностью 26 ГВт. Это не просто цифры - это фундамент для опережающего развития, который обеспечит стабильный рост промышленности — от горно-металлургических гигантов до малого бизнеса.

Рост подкрепляется не только традиционными ресурсами, но и уверенным шагом в сторону зеленой энергетики. В ближайшие 5 лет запланирован ввод 6,3 ГВт возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что существенно увеличит их долю в энергетическом балансе страны.

Цифровой щит: независимость и безопасность энергетики

Ключевым звеном этой стратегии является технологическая независимость. Сегодня приоритетом является «закольцовка» энергетической системы Казахстана через объединение Западной зоны с Единой энергетической системой и усиление сетей Юга. Завершение этого стратегически важного проекта гарантирует полную независимость и безопасность энергоснабжения республики, делая ее неуязвимой перед внешними рисками.

Каждый процент увеличения доступных мощностей энергетики становится прямым стимулом для экономического роста и привлечения инвестиций. Стабильность системы в условиях растущего потребления (вызванного новыми производствами, развитием дата-центров и цифровой инфраструктуры) требует опережающего развития и достаточных маневренных мощностей. Дефицит ощущается в часы пиковых нагрузок, и его покрытие за счет перетоков является временной мерой.

Именно поэтому государство активно продвигает развитие атомной энергетики, модернизирует действующие мощности и внедряет системы накопления энергии и гибридные электростанции. Успешная реализация 68 проектов по вводу 6,6 ГВт мощностей к 2029 году обещает полное покрытие потребности экономики, что обеспечит не только внутреннюю стабильность, но и укрепит экспортный потенциал страны.

Эра Smart Grid: интеллектуальное будущее

Цифровизация признана основным и неотъемлемым инструментом модернизации энергетической отрасли. Разработана и утверждена Карта цифровой трансформации, которая четко определяет шаги по внедрению Smart Grid, цифровых двойников и предиктивной диагностики.

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в электроэнергетику трансформирует традиционные методы работы. Ручной осмотр линий электропередачи (ЛЭП) уходит в прошлое. На смену приходит система дефектоскопии с применением ИИ, способная автоматически распознавать дефекты с точностью до 98% по медиаконтенту, создавая цифрового двойника энергосети. Это нововведение решает сразу несколько критических задач: повышает безопасность для сотрудников, снижает аварийность и потери энергии, обеспечивает надежность всей энергосистемы.

В теплоэнергетике, где остро стоит проблема изношенности сетей, запланировано внедрение роботизированных комплексов с ультразвуковой диагностикой, что позволит точно определить объем работ, сократить бюджет и минимизировать дискомфорт для населения.

Эффективность и прозрачность

Цифровая трансформация уже привела к существенной оптимизации бюрократических процессов: сокращение количества шагов на 59% и снижение административной нагрузки на 56%. На сегодняшний день 99% из 43 государственных услуг в сфере энергетики доступны в онлайн-формате.

Ключевым шагом является создание Единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом и Отраслевого центра информационной безопасности, которые обеспечат онлайн-мониторинг объектов и защиту от киберугроз. Казахстанские ИТ-компании, активно развивающиеся в Astana Hub, уже вносят вклад в этот процесс, создавая инновационные решения и новые рабочие места.

Инвестиционный климат: устойчивый рост ВИЭ

Казахстан демонстрирует миру свою готовность к устойчивому энергетическому будущему. С 2018 года республика перешла к аукционной модели закупа электроэнергии, где проекты ВИЭ отбираются прозрачно, по наименьшей цене. Этот механизм привлек около 260 компаний из 13 стран.

Законодательные меры гарантируют инвесторам покупку электроэнергии по аукционной цене в течение 20 лет с ежегодной индексацией. На сегодня уже действует 158 объектов ВИЭ (общей мощностью свыше 3,2 ГВт), и в планах до 2030 года стоит ввод еще 91 проекта. Активно прорабатываются крупномасштабные проекты с участием мировых гигантов (Total Eren, Masdar, China Power International Holding) суммарной мощностью 3,8 ГВт, что подтверждает высокое доверие к инвестиционному климату Казахстана.

Комплексная цифровизация, решительное развитие ВИЭ и атомной генерации, а также создание интеллектуальной, независимой энергосистемы — это залог того, что Казахстан уверенно смотрит в будущее, обеспечивая процветание своей экономики и благополучие граждан.