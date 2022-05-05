Происшествия
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
Жительница Нур-Султана Айнур Абдрахманова пожаловалась на жестокое обращение с её дочерью в детском саду "Батыр". О произошедшем она рассказала в Facebook, передает Kazpravda.kz.
 
"Я - мать Айланы Абдрахмановой. Вчера произошел вопиющий случай садизма в отношении моей дочери в государственном ясли-саду номер 2 "Батыр" г. Нур-Султан, адрес Карасай -батыра 31/1. Физрук насильно закрыл малышку в тёмной комнате спортзала, не выпускал. Она стучала и билась, но никто из дошкольных работников не отреагировал. В результате инцидента ребенок получил шок, рыдая от страха, она обмочилась в штаны", - написала женщина.
 
По её словам, она была на работе, когда о случившемся узнала от сестренки, которая забрала ребенка из сада в очень подавленом состоянии. Ребёнок был распухших от слез и бессилия.
 
"Я сразу сорвалась с работы и поехала в детский сад, на мои телефонные звонки заведующая и воспитатель группы не отвечали. Объяснений я так и не получила! А ведь ребенок находится на учёте у невропатолога после тяжёлых родов, и была на длительном лечении и реабилитации у лучших специалистов Казахстана. Отклонений умственных нет, но вследствии задержки выхода плода при родах, на данный момент наблюдается легкая возбудимость и восприимчивость к негативу. Простыми словами, она очень впечатлительная. Но в целом моя доча открытая и очень добродушная. После инцидента ребенок получил психологическую травму, всю ночь плакала и кричала. О диагнозе ребенка были предупреждены официально медицинский работник и воспитатель.
 
Почему, этот физрук принял такие антипедагогические меры? Какие компетентные органы курируют государственные сады? Ведь нам не дают ФИО мужчины по физподготовке, и очень агрессивно и нагло себя ведут работники детского сада, уверенные в безнаказаности. Камеры есть, но они только для внутреннего пользования, родителей не подключают, в здание не пускают, ничего не объясняют. Очень много вопросов к руководству и сотрудникам. Я прошу соответствующие органы прокомментировать и помочь защитить права ребёнка и меня, как родителя, пережившего, весь этот ужас, ведь этот год провозгласили "годом семьи и ребенка".Теперь нам понадобится длительная помощь детского психолога", - высказалась астанчанка.

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