От внешних угроз

Вчера в Туркестане прошло 84-е заседание Совета командующих Пограничными войсками. В нынешнем году исполнилось 30 лет со дня образования совета.

Как сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности, в мероприятии приняли участие делегации пограничных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В числе приглашенных были и представители взаимодействующих органов СНГ – Исполнительного комитета, Антитеррористического центра, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ, Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС и Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности.

С приветственной речью на открытии мероприятия выступил председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан генерал-лейтенант Ермек Сагимбаев.

Делегатами обсуждены актуальные вопросы организации защиты внешних границ государств – участников СНГ. Подведены итоги деятельности Совета командующих Пограничными войсками (СКПВ) по формированию системы обеспечения пограничной безопасности и проведенных совместных специальных пограничных операций. Рассмотрены задачи СКПВ на предстоящий год и механизмы совершенствования обмена информацией, развития сотрудничества в научно-исследовательской и образовательной сферах.

В рамках заседания в отдельном формате также проведена встреча Ермека Сагимбаева с руководителями приглашенных международных организаций.