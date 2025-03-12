От Волги до Берлина

Ее жизненный путь стал символом стойкости, самоотверженности и мужества.

Валентина Архиповна родилась в 1922 году. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 19 лет. Несмотря на юный возраст, девушка добровольцем ушла на фронт, попала в мостостроительный отряд. Ее боевой путь проходил в составе Белорусского и Украинского фронтов: подразделение возводило мосты, обеспечивало переправу техники и личного состава. Служба была тяжелой, с постоянной угрозой авиационных налетов, ночной работой под вражескими обстрелами... Валентина Волкодав и ее товарищи помогали советской армии стремительно продвигаться вперед, освобождая оккупированные территории.

Валентина Архиповна дошла до Берлина, став участницей заключительных операций в Германии, награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За освобож­дение Варшавы», «За освобождение Белоруссии» и другими наградами. После войны она выбрала профессию бухгалтера и много лет трудилась на керамическом комбинате в Целинограде. Потом судьба привела ее в Петропавловск, где она живет уже более 30 лет.

Валентина Архиповна вырастила детей, стала бабушкой и прабабушкой, она окружена любовью семьи. Несмотря на преклонный возраст, остается энергичной, с интересом следит за жизнью страны и любит вспоминать военные годы, передавая свою историю новым поколениям.

Поздравить жительницу Петропавловска приехал аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов.

– Вы – человек-легенда, прошедший через войну и подаривший будущим поколениям возможность жить под мирным небом. Ваш вклад неоценим, и мы гордимся вами, – сказал глава регио­на, пожелав ветерану здоровья и тепла родных сердец.

Музыканты Академии Нацио­нальной гвардии подготовили для именинницы музыкальный сюрприз. Прямо во дворе ее дома зазвучали мелодии военных лет – те самые, что вдохновляли бойцов в тяжелые времена и вселяли надежду на Победу.

Валентина Архиповна, не скрывая эмоций, поблагодарила гос­тей за внимание.

– Спасибо вам за заботу! Мне приятно видеть, что молодежь помнит историю, нашу Победу. Желаю всем вам дожить до моих лет, но непременно без войны! – улыбаясь, сказала ветеран.

Между тем в Петропавловске активно готовятся к 80-летию Победы, о чем сообщил аким города Серик Мухамедиев на отчетной встрече с населением. Одним из ключевых мероприятий станет ремонт мемориала Вечного огня, который будет облицован гранитным камнем. Все необходимые материалы уже подготовлены. Проведена ревизия малых архитектурных форм, посвященных Великой Отечественной войне, запланированы ремонтные работы.

В преддверии 9 Мая в городе пройдут субботники. Аким приз­вал жителей Петропавловска не оставаться в стороне и принять активное участие в благоустройстве памятных мест.