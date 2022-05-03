От юрты до ханока

Этноквестом отметил Темиртауский краеведческий музей День единства народа Казахстана.

Музей обычно отмечает праздники так, чтобы было интересно посетителям разных возрастов. К 1 Мая его сотрудники приготовили для посетителей увлекательный этноквест под названием «Лоскутное одеяло». Первыми его участниками стали школьники. Их задача – посетить этноханок, этногао, этноюрту и этноизбу, узнать о традициях разных народов и собрать кусочки пазла в виде лоскутов одеяла. К игре дети приступили с любопытством настоящих исследователей.

Первым делом они нашли ключ от сундука, в котором музейщики заранее спрятали карту-путеводитель. В ней было указано, что далее юные путешественники должны побывать в традиционном корейском жилище – ханоке. Здесь их встретил гостеприимный хозяин дома в национальном костюме, который называется «ханбок». Он попросил школьников называть его учителем, по-корейски «сонсэнним», и рассказал о традициях своего народа.

– Корейцы отмечают праздник «Толь» по случаю исполнения ребенку одного года, – сказал хозяин ханока. – В этот день взрослые гадают на судьбу ребенка. Они одевают его в ханбок и ставят перед ним столик с разными предметами: наконечником стрелы, книгой, деньгами. После этого он идет и выбирает то, что ему приглянулось. Если мальчик берет книгу, то родители считают, что он будет чиновником, если наконечник стрелы, то охотником, если деньги – банкиром.

В этноханоке школьники научились писать корейские иероглифы и пользоваться палочками для еды. За выполненное задание они получили пазл-лоскут.

Вторую остановку участники квеста сделали в гао – жилище индусов. Здесь их встретила прекрасная индианка и научила здороваться на своем родном языке. «Намастэ!» – сказала она, и дети повторили за ней. Индианка, роль которой сыграла сотрудница музея, поведала школьникам легенду о происхождении сари и научила его надевать, облачив в национальный костюм девочку по имени Тая. «Я бы тоже хотела!» – вздохнула другая школьница…

Получив второй кусочек пазла, участники квеста переместились в этноюрту. Здесь им рассказали о таком элементе оформления традиционного жилища казахов, как баскур. Он представляет собой широкую тесьму с орнаментом, которая используется для того, чтобы украсить юрту и закрыть место стыка уыков и кереге.

Последней локацией интерактивной игры стала этноизба. Здесь красавица в русском сарафане показала юным гостям старинные ножницы для стрижки овец, чесало, веретено, рубель и чугунный утюг на углях. Дети с нескрывае­мым удовольствием держали в руках старинные предметы быта.

Кульминацией этноквеста стал процесс сбора пазлов лоскутного одеяла и поздравление с победой.

– Сегодня в нашем небольшом городе металлургов живут в мире и согласии представители 90 этносов, – отметила заведую­щая экскурсионно-массовым отделом Темиртауского историко-краеведческого музея Гулим Сыздыкова. – 1 Мая мы все вместе отмечаем День единства народа Казахстана. К этому празднику наш музей организовал квест. Используя новые нестандартные методы, мы знакомим наших посетителей с историей, культурой и традициями народов, которые живут в нашей стране.