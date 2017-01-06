​Отечественные дизайнеры ждут байеров

Почему одежду наших модель­еров начинают покупать в Казах­стане только после того, как о ней заговорят за границей, рассказала владелица марки Sandella Дана Сейтаева, бренд которой и участвовал в фотосъем­ке нью-йоркского журнала.

– Наш бренд существует на казахстанском рынке три года, и мои изделия пользовались спросом у казахстанцев с самого начала. Конечно, PR дает свои результаты – после каждого события продажи увеличиваются. Наше сотрудничест­во с московским шоу-румом «Nomadы» было очень успешным. Платье «Кольчуга» стало в Москве одним из самых знаменитых платьев, произведенных в Казахстане.

– Ваше платье «Кольчуга» полюбили российские и казахстанские звезды, в чем успех этого наряда?

– Простой крой, который придает особую элегантность женскому силуэту – это, пожалуй, то, как можно описать это платье. Конечно, металлизированная ткань придала ему изюминку, российские стилисты с удовольствием выбирали это платье для съемок в журналы и для выходов звезд на красную дорожку. Среди них: Лена Темникова, выступившая в Большом концертном зале Кремля, Аружан Джазильбекова была в нем на ММКФ, финалистка шоу «Хочу в ВиаГру» Мария Гончарук выбрала наши платья, а также другие знаменитости. Айгерим Тулемисова, хозяйка шоу-рума «Nomadы», постоянно поддерживала нас в Москве.

– Сегодня некоторые отечест­венные дизайнеры интерпретируют национальные казахские мотивы в одеж­де. Стоит ли это делать или нужно ориентироваться на мировые тренды?

– Если вы хотите быть коммерчески успешным, то трендам следовать необходимо. Но сочетать с мировыми наши национальные мотивы, считаю, вполне возможно. Но делать это лучше в легкой, изящной форме, создавая современную одеж­ду с казахскими нотками. Это уже проявляется в творчестве нескольких отечест­венных дизайнеров.

– Что нужно сделать, чтобы за коллекциями наших дизайнеров приезжали байеры (человек, отвечающий за формирование ассортимента магазина) из других стран?

– Для начала нашим дизайнерам стоит участвовать в международных выставках, куда приезжают байеры со всего мира. Кстати, первые казахстанские «ласточки» уже успешно представляют свои бренды на выставке в Италии. Что очень радует. Но если рассматривать ваш вопрос глобально, то казахстанская индустрия моды нуждается в поддержке государства. Было бы здорово, если бы в нашей стране открыли школу дизайна и моды, куда пригласили бы преподавать ведущих специалистов Италии, Франции, Бельгии. Тогда наши талантливые дизайнеры научились бы создавать шедевры, за которыми будут приезжать байеры из других стран!

Индустрия моды в нашей стране интенсивно развивается, и внимание со стороны государст­ва просто необходимо. Моду считают «неофициальным послом», который привлекает внимание мировой общественнос­ти и сближает людей с разных уголков земли. Правительства Франции, Италии, Великобритании давно это поняли и всячески поддерживают эту отрасль у себя в стране, ну и результат теперь мы знаем. Кстати, Людовик XIV – «король-солнце» – сказал, что Францию будут знать и любить во всем мире не по ее завоеванным колониям, не по ее войнам с другими державами, а за ее живопись, вино и моду. Вот таким дальновидным королем он был. Поэтому поддержка государства просто необходима.

– Работа в режиме онлайн становится основой для многих магазинов в мире, насколько ваш шоу-рум интерактивен?

– Онлайн-площадки, особенно инстаграм, сыграли ключевую роль в развитии индустрии моды всего мира и в нашей стране особенно. Сейчас девушки не особо предпочитают тратить свое время на походы в магазины в поисках того, не зная чего. Сейчас покупатель целенаправленно направляется в тот или иной шоу-рум примерить и при­обрести ту или иную вещь, которую он увидел на сайте или в инстаграме. Что помогает и нам облегчить свои продажи. На данный момент мы сотрудничаем с магазинами, которые активны в социальных сетях и развивают свои онлайн-магазины. Так что мы в тренде со всем миром.

– Как вы пришли к тому, что начали заниматься дизайном одежды и создали свою марку?

– Проект Sandella я вынашивала целый год до его претворения в жизнь. Было страшно от неуверенности в том, что мы будем интересны. Но когда человек выбирает свой путь, то вся Вселенная помогает ему в этом. Так и случилось со мной. В нужное время в нужном месте и при особых обстоятельствах, которые меня наконец-то подтолкнули к открытию бренда, и все заработало! Поэтому то, о чем пишет Пауло Коэльо, – абсолютная правда: когда ты чего-то сильно хочешь и это твое, то вся Вселенная тебе в этом будет помогать.