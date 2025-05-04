Отечественные товары занимают 60% ассортимента в крупных сетях

Экономика
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Это подчёркивает высокий уровень вовлечённости казахстанских производителей в систему розничной торговли, передает Kazpravda.kz

Фото: Минторговли РК

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев посетил один из магазинов крупнейшей казахстанской торговой сети и провёл рабочую встречу с руководством компании в Алматы.

В ходе обсуждения особое внимание было уделено вопросам ценовой доступности на социально значимые продовольственные товары, в том числе на картофель и мясо.

Участники отметили необходимость совместных действий по сдерживанию роста цен в условиях увеличения издержек сельхозпроизводителей.

В рамках встречи было отмечено, что порядка 60% ассортимента в крупных торговых сетях составляют товары отечественного производства. Это подчёркивает высокий уровень вовлечённости казахстанских производителей в систему розничной торговли.

Министр предложил проработать стандарты поставляемой продукции для упрощения доступа отечественных производителей к полкам торговых сетей. Руководство компании сообщило о действующих мерах поддержки поставщиков и выразило заинтересованность в расширении сотрудничества с местными производителями, при этом подчеркнув добровольность использования дополнительных сервисов продвижения.

Руководитель компании Mangum Яков Фишман рассказал о том, какие услуги оказывают торговые сети поставщикам для продвижения их товаров. Благодаря этому сотрудничеству растет узнаваемость казахстанских брендов. У отечественных производителей растут продажи, развивается производство и открываются новые рабочие места. Глава торговой сети особенно подчеркнул, что услуги по продвижению товаров не являются обязательными. Каждый партнер может сам выбирать, что ему необходимо.

По итогам встречи достигнута договорённость о проведении форума поставщиков под эгидой Министерства торговли и интеграции. Площадка станет возможностью для обсуждения условий работы с крупными торговыми сетями и расширения доступа казахстанцев к качественной отечественной продукции по доступным ценам.

#торговля #торговые сети #отечественные товары

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