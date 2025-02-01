Откормплощадку по австралийскому методу запустили в Арысе

Фото: акимат Туркестанской области

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров ознакомился с развитием проекта по строительству крупного откормочного комплекса на 50 тысяч голов крупного рогатого скота в Кожатогайском сельском округе города Арыс. Проект реализуется за счет инвесторов и станет одним из крупнейших комплексов, построенных по австралийской технологии в Туркестанской области.

Проект включает в себя два крупных комплекса на базе ТОО «Turkestan Agro.kz», которые займутся производством кормовых культур с использованием системы дождевания и разведения мясного крупного рогатого скота. Строительство, откорм и пастбищное содержание будут осуществляться с применением австралийской технологии.

На сегодняшний день на территории партнерской компании активно ведутся строительные работы. На первом этапе реализации проекта планируется завести 15 тысяч голов, в этом году добавят еще 10 тысяч, а в 2026-2027 годах – 25 тысяч. Также компания планирует использовать 4 710 гектаров земли для выращивания кормовых культур с использованием технологии дождевания. Для этого закупаются продукты от знаменитого производителя сельскохозяйственной техники «John Deere». Это позволит обеспечить комплекс необходимым количеством кормов.

Все работы на откормочной площадке будут проводиться с использованием автоматизированной системы.

Общая стоимость проекта составляет 16,2 миллиарда тенге, и будет создано около 100 новых рабочих мест.