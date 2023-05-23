Откровения на холсте

Выставка была организована Международным независимым женским фондом художников «Тан Шолпан», объединяющим более 70 художниц из Казахстана, стран дальнего и ближнего зарубежья. На этот раз свое творчество представили 13 художниц из Алматы, Актау, Астаны, Павлодара, Шымкента и городов России.

– Женское творчество – сложное, ведь художницам приходится совмещать его с заботой о семье, обустройством домашнего быта, воспитанием детей... Я двадцать лет преподавала в вузе и видела, как много талантливых девушек приходит учиться, а потом исчезает с поля искусства. Все объясняется просто: быт заедает, мужья не разрешают. Исходя из этого и возникла идея объединить женщин-художниц, дать им возможность демонстрировать свои полотна. Даже если удается написать пару-тройку картин в год, это уже очень здорово, – говорит руководитель фонда художников «Тан Шолпан» Жамиля Такен.

На выставке представлены не только произведения станковой живописи, графики, но и декоративно-прикладного искусства.

– Женщины-художницы работают нежнее, тоньше, деликатнее, нежели мужчины, – говорит скульптор-монументалист Насыр Рустемов. – Сюжетной выставкой сейчас людей не удивишь, фотография все заменяет. Нужен какой-то конструктив, объем. Искусство ведь не предназначено для украшения какого-то дома. Оно должно нести глубокий смысл, эмоциональный заряд, определенную глубокую философию. И тогда такие работы – на века.

Алматинская художница Лилия Позднякова для своей инсталляции использовала газеты и картон. «Что ты скажешь себе-ребенку?» – это обращение к человеку, прожившему годы, с предложением заглянуть себе в душу и понять, каким он стал сегодня.

– Я использовала изначально свой образ – детскую фотографию, где держу в руках букварь, – поясняет Лилия Позднякова. – А здесь уже пошла книга жизни. Вот эти все газеты олицетворяют жизненные пути-дороги. Тут какие-то пятна, тексты, борозды. Если их почитать, то можно навести себя на определенные мысли и воспоминания. Образ раскрытой книги отражает трансформацию, которая происходит с человеком по мере того, как он живет, обретает опыт, учится, получает информацию. Каждый может на этой книге оставить послание себе, только начинающему путь по жизни.

Выставка «Сырласу» посвящена женщине, ее быту. Все работы на живописных полотнах, в графических листах, в акварелях говорят о прекрасном – о любви, возрождении жизни, весне. В композициях и художественных идеях присутствуют различные стили и направления современного искусства.