Открылась школа искусств

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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В райцентре Карасайского района, городе Каскелене, состоялось событие, которое долго ждали местные жители. В здании бывшего районного ДОСААФ открылась школа искусств «Өнер мектебі».

фото Юрия Беккера

Площадь трехэтажного корпуса, построенного еще в 1977 году, превышает 5 тыс. кв. м. После капитальной реконструкции, которая, кстати, затянулась на несколько лет, в это здание словно вдохнули вторую жизнь. Как отметили участники торжественной церемонии – ветераны-педагоги, представители местных властей и общественности, «Өнер мектебі» будет служить каскеленским мальчишкам и девчонкам, помогая развивать заложенные в них таланты.

Школа рассчитана на 530 ученических мест. Для поступления сюда ребятам необходимо будет пройти конкурсный отбор. Обширная учебная программа включает 17 дисциплин. В их числе обучение игре на национальных инструментах – домбре, шертере, қылқобыз, сырнае. Есть также классы фортепиано, гитары, саксофона, отделения народной песни «ән-терме» и циркового искусства. Образовательный цикл составляет пять лет, по окончании учебы выпускникам будут вручать свидетельства государственного образца.

К слову, это уже вторая школа искусств, введенная в эксплуатацию в Карасайском районе за последние годы. Осенью 2023-го в селе Шалкар открыло двери аналогичное заведение, где обучаются около 300 юных дарований. Здесь учебная прог­рамма примерно такая же, как и в Каскелене. Школу посещают не только местные ребята, но и их сверстники из близлежащих сел Жандосово, Шамалган.

#Каскелен #школа искусств #Өнер мектебі

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