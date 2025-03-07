Открылась школа искусств

фото Юрия Беккера

Площадь трехэтажного корпуса, построенного еще в 1977 году, превышает 5 тыс. кв. м. После капитальной реконструкции, которая, кстати, затянулась на несколько лет, в это здание словно вдохнули вторую жизнь. Как отметили участники торжественной церемонии – ветераны-педагоги, представители местных властей и общественности, «Өнер мектебі» будет служить каскеленским мальчишкам и девчонкам, помогая развивать заложенные в них таланты.

Школа рассчитана на 530 ученических мест. Для поступления сюда ребятам необходимо будет пройти конкурсный отбор. Обширная учебная программа включает 17 дисциплин. В их числе обучение игре на национальных инструментах – домбре, шертере, қылқобыз, сырнае. Есть также классы фортепиано, гитары, саксофона, отделения народной песни «ән-терме» и циркового искусства. Образовательный цикл составляет пять лет, по окончании учебы выпускникам будут вручать свидетельства государственного образца.

К слову, это уже вторая школа искусств, введенная в эксплуатацию в Карасайском районе за последние годы. Осенью 2023-го в селе Шалкар открыло двери аналогичное заведение, где обучаются около 300 юных дарований. Здесь учебная прог­рамма примерно такая же, как и в Каскелене. Школу посещают не только местные ребята, но и их сверстники из близлежащих сел Жандосово, Шамалган.