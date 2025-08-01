30 июля состоялся запуск нового прямого рейса по маршруту Алматы — Пекин, который будет выполнять авиакомпания Air China, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

В церемонии открытия приняли участие генеральный консул Китайской Народной Республики в Алматы госпожа Цзян Вэй, руководитель управления туризма города Алматы Галия Токсеитова, а также представители Международного аэропорта Алматы и авиакомпании.

Air China — государственная авиакомпания Китая и национальный авиаперевозчик со штаб-квартирой в Пекине. Она является членом глобального авиационного альянса Star Alliance и одной из крупнейших авиакомпаний Китая по размеру флота и объему перевозок.

Запуск прямого рейса способствует дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества между странами, росту взаимных туристических и деловых поездок, а также обмену опытом и инвестициями в различных сферах. Только в первом квартале 2025 года Алматы посетили 20 952 туриста из КНР, что на 39,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На сегодняшний день Алматы связан прямыми авиарейсами с такими городами Китая, как Гуанчжоу, Сиань, Урумчи, Шанхай, Ханчжоу и Санья. Новый рейс дополнит существующую сеть и повысит частоту перелетов между странами, которая уже превышает 150 рейсов в месяц.