Открытие Детского научного музея Алматы обсудили в Сингапуре

В Сингапуре состоялась встреча представителей Детского научного музея Алматы (ACSM) с зарубежными партнёрами Science Centre Singapore и Kingsmen CreativesLtd. Стороны обсудили ключевые этапы подготовки к открытию музея, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы

Музей станет первым в Центральной Азии детским научным центром мирового уровня и откроет свои двери в июне текущего года. В ходе встречи особое внимание было уделено подготовке образовательного контента и обучению команды музея.
Руководитель проекта по созданию ACSM Майра Турганова представила актуальный статус реализации проекта.

«В рамках партнерства с Science CentreSingapore Алматинскому детскому музею науки переданы франшиза и другие интеллектуальные права на образовательные программы. Каждая экспозиция разработана совместно с сингапурскими партнёрами и адаптирована с учетом национального контекста: от Аральского моря до научного объяснения устройства юрты. На сегодняшний день завершена разработка более 130 образовательных программ для галерей и лабораторий Science Hub ACSM» - отметила Майра Турганова.

Science Centre Singapore – один из ведущих научно-образовательных центров мира с 49-летней историей и ежегодной посещаемостью свыше 1 миллиона человек. Центр является оператором KidsSTOP – флагманского детского научного пространства Сингапура, ставшего образцом для создания ACSM.

