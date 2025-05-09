Открытие легкоатлетической эстафеты, приуроченной к 80-летию Победы, состоялось в Астане

Свет Победы
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Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

В столичном Ботаническом саду прошла торжественная церемония открытия легкоатлетической эстафеты среди школьников и студентов, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие объединило около 500 участников из 19 школ, 9 колледжей и 4 вузов столицы, став ярким проявлением патриотизма и уважения к подвигу старших поколений.

К соревнованиям были допущены учащиеся и студенты, успешно прошедшие медицинский осмотр и обладающие необходимой физической подготовкой.

Главным судьей выступил Даулет Хамзин, отметивший высокий уровень организации и отличную подготовку команд. Он подчеркнул значимость подобных мероприятий для воспитания здорового, активного и сплоченного молодого поколения.

— Эстафета проводится с первых лет независимости. В этом году она впервые проходит на территории Ботанического сада. Ранее маршрут пролегал через Триатлон-парк. Мы увеличили дистанцию до 4 километров — в прошлом году она составляла 2300 метров. Это стало серьезным вызовом для команд. Каждая из них состоит из 14 участников, преодолевающих дистанцию по этапам. Уверен, это событие станет не только спортивным, но и воспитательным, объединяя молодежь в честь великой даты — Дня Победы, — сказал Даулет Хамзин.

Соревнования продлятся в течение всего дня. Победители будут определены отдельно в категориях школьников, студентов колледжей и вузов.

#Астана #День Победы #эстафета

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