Открытым уроком страны стала главная конференция World Association of Lesson Studies
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Мира Алипинова
Впервые в истории престижный международный форум Всемирной ассоциации по исследованию урока прошел на постсоветском пространстве: пять дней штаб-квартира WALS работала в Астане, а казахстанская столица параллельно стала столицей мирового образования. Центр педагогического мастерства официально принял глобальную эстафету World Association of Lesson Studies (Всемирная ассоциация по исследованию урока) в прошлом году в нидерландском Зволле.