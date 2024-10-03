Открытым уроком страны стала главная конференция World Association of Lesson Studies

Казахстанский форум расширил географию WALS. В Астане высадился звездный десант мировой педагогики. Новые образовательные решения на WALS 2024 привезли авторитетные аналитики Великобритании, Сингапура, Германии, Нидерландов, Малайзии, Австрии, Китая, США – всего более чем из 30 стран.

Впервые на трибуну World Association of Lesson Studies поднялись африканские учителя – представители педагогического колледжа Наликуле из малавийского Лилонгве, в этом году начавшие обучение Lesson Study в казахстанском центре. На форум было принято рекордное количество абстрактов – более 850. Исполнительный комитет WALS особо отметил, что абсолютное большинство подготовлено казахстанскими педагогами, что подтверждает приоритетное национальное участие.

– Более 500 отечественных учителей приехали в Астану с вопросами о том, как анализировать алгоритмы, проблемы и успехи собственной исследовательской практики. Для них казахстанская конференция WALS 2024 стала уникальной возможностью принять участие в глобальном форуме, – подчеркнул председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Ануар Жангозин.

Делегаты работали более чем на десяти симпозиумах и 70 постер-сессиях, многочисленных мастер-классах, медиавстречах, во время визитов в столичные школы. Прозвучали 250 персональных докладов и TEDx-выступлений. Все они были посвящены глобальным трендам в мировом образовании. Представители разных стран подготовили совместные исследования в коллаборации с зарубежными коллегами, по традиции главных конференций WALS большие профессиональные кейсы привезли успешные команды из казахстанских, британских, американских, швейцарских, японских педагогов.

Востребованность системных исследований в рамках Lesson Study подтвердили главные спикеры: Ойстейн Кристиансен из Норвегии, Дарюс Радкявичюс из Литвы, Сара Селезнев из Великобритании, Ширли Тан из Японии, Клара Кагер из Германии. Вместе с делегатами они проанализировали стратегические приоритеты в исследовательской деятельности учителей, вне зависимости от страновых особенностей. Особый интерес вызвал флагманский симпозиум Кэтрин Льюис из Северо-Восточного университета, США, Тешу Куромото из японского Университета Сидзуока и Тавили Акимовой из казахстанского Центра педагогического мастерства, которые представили глобальный обзор по истории Lesson Study и его корреляции с национальными куррикулумами.

– Мы прошли большой путь до того момента, когда нам доверили проведение главного форума World Association of Lesson Studies. WALS 2024 подтвердил, что все масштабные достижения в мировом образовании строятся на профессиональном развитии. Lesson Study кардинально изменил самоидентификацию учителей и в Казахстане, и во всех странах, где на системной основе идет успешное внедрение исследований урока в педагогическую практику, – констатировала директор Центра педагогического мастерства, благодаря которому WALS 2024 в Казахстане стал реальностью, Жанбота Кабдыкаримова.

Среди самых востребованных событий WALS 2024 – мастер-класс от авторитетного международного журнала International Journal of Lesson and Learning Studies. Суй Линь Гой (Голландская академия подготовки учителей), Ширли Тан (Университет прикладных наук Виндсхайма, Нидерланды), Шерон Дотджер (Сиракузский университет, США) представили главные принципы по успешному сотрудничеству с топовыми мировыми изданиями и интеграции отечественных учителей в глобальное образование.

Главной фразой WALS 2024 можно назвать символическую метафору президента World Association of Lesson Studies Кэтрин Льюис:

– Lesson Study у меня ассоциируется с Шелковым путем XXI века, Великой магис­тралью, которая объединяет образование всех стран и континентов. За пять дней в Астане появился новый прецедент, созданы высокие образовательные стандарты глобального масштаба – по контенту и организации уникальных событий мирового класса. Теперь нам предстоит масштабирование казахстанских достижений и по внедрению Lesson Study, и по проведению престижных форумов.

На торжественном закрытии астанинской конференции главную эстафету World Association of Lesson Studies официально приняла японская Хиросима.