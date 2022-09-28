Отмена смертной казни: история вопроса

Процесс поэтапной отмены смертной казни, длившийся более чем 30 лет, завершен. Казахстан стал страной, полностью отказавшейся от применения жестокой меры наказания.

Курса на поэтапную отмену смертной казни Казахстан стал придерживаться с момента обретения независимости, в начале 90-х годов прошлого столетия. Этот процесс отчетливо наблюдается по динамике изменений соответствующего законодательства.

Так, Уголовный кодекс Казахской ССР с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 сентября 1986 года предусмат­ривал смертную казнь в санкциях 34 сос­тавов преступлений.

В начале 90-х годов XX века были приняты законодательные меры, направленные на исключение наказания в виде смертной казни из санкций статей, преду­сматривавших ответственность за экономические и другие ненасильственные преступления. К примеру, Законом Казахской ССР от 15 июня 1991 года из главы 11 «Транспортные преступления» Уголовного кодекса была исключена статья 223-1, содержавшая в санкции ее третьей части высшую меру наказания.

Первая Конституция Республики Казахстан 1993 года в статье восьмой закрепила, что «право на жизнь – естественное и неотъем­лемое право каждого человека. Никто не может быть произвольно лишен жизни. Смертная казнь может быть назначена только в исключительных случаях по приговору суда. Каждый приговоренный к смертной казни имеет право ходатайствовать о помиловании». Похожая норма содержалась и в первоначальной редакции пункта второго статьи 15 действующей Конституции 1995 года.

В последующие годы правовая политика государства базировалась на положениях Конституции и Государственной программы правовой реформы в Республике Казахстан, утвержденной пос­тановлением Президента от 12 февраля 1994 года. Согласно им уголовная политика была нацелена на изменения в системе наказаний, в частности, была поставлена задача «ограничить число преступлений, за совершение которых предусматривается смертная казнь».

В этой связи в результате принятия в 1995 году указов Президента РК, имеющих силу законов, а также Закона от 13 июня 1997 года исключительная мера наказания была отменена за ряд преступлений, в том числе за «Бандитизм» (статья 63), «Изнасилование при отягчающих обстоя­тельствах» (часть 4 статья 101) и «Получение взятки при особо отягчающих обстоятельствах» (часть 3 статья 146).

К концу периода действия Уголовного кодекса 1959 года в нем насчитывалось 24 санкции с исключительной мерой наказания. В статье 22 данного документа, которая называлась «Исключительная мера наказания – смертная казнь», устанавливалось, что «в виде исключительной меры наказания, впредь до ее полной отмены, допускается применение смертной казни – расстрела – за государственные преступления в случаях, преду­смотренных Законом СССР «Об уголовной ответственности за государственные преступления», за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, указанных в статьях уголовных законов Союза ССР и Казахской ССР, устанавливающих ответственность за умышленное убийство, а в отдельных, специально предусмотренных законодательством Союза ССР случаях, – также и за некоторые другие особо тяжкие преступления».

Категории граждан, к которым она не могла быть применена, ограничивались лишь лицами, не достигшими до совершения прес­тупления восемнадцатилетнего возраста, а также женщинами, находившимися в состоянии беременности во время совершения преступления, к моменту вынесения или исполнения приговора.

Между тем Конституция 1995 года в первоначальной редакции статьи 15 ограничивала сферу применения исключительной меры наказания только особо тяжкими преступлениями. А при принятии Уголовного кодекса РК в 1997 году количество статей УК, устанавливающих данный вид наказания, было сокращено до 17, включающих особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь человека, а также за совершаемые в военное время или в боевой обстановке, государственную измену, преступления против мира и безопасности человечества и особо тяжкие воинские преступления.

Я помню, как при обсуждении этого вопроса в Мажилисе Парламен­та один из депутатов, ссылаясь на то, что в Казахстане большинство населения мусульмане, потребовал расширить сферу применения смертной казни. На это классик казахстанского права, академик Салык Зиманов ответил, что казахские бии, которые руководствовались нормами казахского обычного права, никогда не применяли смертную казнь. И не надо, сказал он, смешивать нормы шариата с казахским обычным правом, где самым распространенным наказанием была уплата куна (штраф).

Как добавил академик, казахи с древности были противниками жестких репрессий вообще и применения смертной казни в особенности. После его замечания дискуссия прекратилась.

Как альтернатива смертной казни законодательно тогда был закреплен новый вид наказания – пожизненное лишение свободы. Одновременно законодателем был увеличен максимальный срок наказания за умышленное убийство с 15 до 20 лет лишения свободы, а по совокупности прес­туплений – до 25 лет.

Были закреплены положения о том, что смертная казнь может быть назначена виновному только по единогласному решению всех судей, а приговор – приводиться в исполнение не ранее чем по истечении одного года с момента вступления его в силу. Это было сделано для того, чтобы у осуж­денного было время для обжалования приговора и обращения с ходатайством о помиловании.

Кодекс запретил назначение смертной казни женщинам, лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, а также мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора 65-летнего возраста. Таким образом, в уголовном законодательстве были учтены основные требования (в некоторых случаях и дополнены – неприменение смертной казни ко всем женщинам, а не только к беременным и недавно ставшим матерью (как это было прежде), а также мужчинам, достигшим 65-летнего возраста), содержа­щиеся в документе Экономичес­кого и Социального Совета ООН от 25 мая 1984 года «Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни».

В Концепции правовой политики Республики Казахстан, одоб­ренной Указом Президента от 20 сентября 2002 года, курс на пос­тепенное сужение сферы применения смертной казни сохранился. Одновременно был обозначен воп­рос о возможности объявления моратория на смертную казнь.

В дальнейшем Указом Президента от 17 декабря 2003 года в Республике Казахстан был введен бессрочный мораторий на исполнение смертной казни до решения вопроса о ее полной отмене.

Одновременно с 1 января 2004 года вводятся в действие положения Уголовного кодекса Рес­публики Казахстан о наказании в виде пожизненного лишения свободы в качестве альтернативы смертной казни. С начала 2007-го при наличии соответствующего ходатайства обвиняемого уголовные дела о преступлениях, за совершение которых уголовным законом предусмотрена смертная казнь, рассматриваются судом с участием присяжных заседателей.

Одним из важных положений проведенной в стране в 2007 году конституционной реформы стало сокращение сферы применения смертной казни. Согласно поправкам, внесенным тогда в статью 15 Конституции, она устанавливалась как исключительная мера наказания лишь за террористичес­кие преступления, сопряженные с гибелью людей, и особо тяжкие преступления, совершаемые в военное время, с предоставлением приговоренному права ходатайствовать о помиловании.

При сохранении смертной казни за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, Казахстан, как нам представляется, исходил из того, что мировое сообщество признает акты терроризма как серьезную угрозу международному правопорядку и интересам всего человечества. Указанными поправками в законодательство Казахстан, по сути, приравнял террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, к преступлениям, совершаемым в военное время, применение смертной казни за совершение которых не противоречит Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни.

В апреле 2007 года Казахстан присоединился к инициированному Европейским союзом заявлению об отмене смертной казни, которое было представлено на Генеральной Ассамблее ООН 19 декабря 2006 года и призывает государства, до сих пор сохраняющие смертную казнь, полностью отменить ее, а до тех пор объявить мораторий на исполнение смерт­ных приговоров. В последующем Президент Нурсултан Назарбаев своим указом помиловал всех ранее осужденных к смертной казни (31 человек). Наказание им было заменено пожизненным лишением свободы.

Очередной этап в последовательной реализации курса поэтапного отказа от смертной казни ознаменовало подписание Респуб­ликой Казахстан 23 сентяб­ря 2020 года Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни.

В связи с его ратификацией в конце 2020 года по обращению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Конституционный совет дал официальное толкование положениям Конституции, рег­ламентирующим вопросы применения смертной казни. В своем решении совет особо отметил, что согласно Основному закону и общепризнанным международным актам, право на жизнь является основной ценностью демократического общества, и государство обязано гарантировать осуществление данного права для всех людей.

Конституционный совет конс­татировал, что в Казахстане смерт­ная казнь в течение довольно длительного времени не исполняется. Это означает наличие сформировавшегося устойчивого правового режима неприменения исключительной меры наказания.

Второй Факультативный протокол разрешает применение смертной казни только в военное время после признания вины в совершении наиболее тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время (Казахстан, присоединяясь к указанному Факультативному протоколу, соответствующей оговорки не сделал).

Конституционный совет указал, что ратификация международного договора об отмене смертной казни входит в компетенцию Парламента. При этом Конституция вопрос об установлении или отказе в уголовном законе от смертной казни за эти преступления, сужения их круга оставляет на усмотрение Парламента. Законодатель может отменить смертную казнь не только путем внесения соответствующих поправок в национальное законодательство, но и посредством ратификации международного договора, предусматривающего отмену или ограничение числа преступлений, за которые может устанавливаться данный вид наказания.

После ратификации Второго Факультативного протокола Уголовный кодекс Республики Казахстан в 2021 году приведен в соответствие с ним, и смертная казнь полностью исключена из уголовного закона.

В Послании Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казах­стана от 16 марта 2022 года было дано поручение соответствующим структурам подготовить проект поправок в Конституцию, в которых наряду с решением важнейших политико-правовых задач по углублению демократизации государства и общества предусмотреть полную отмену смертной казни уже на конституционном уровне.

В результате на общенародном референдуме 5 июня 2022 года в Конституцию Республики был внесен ряд поправок, направленных на дальнейшую демократизацию страны. Среди них содержится и норма, запрещающая применение смертной казни.